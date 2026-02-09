El subdelegado del Gobierno en Almería celebra que el Ministerio autorice el trasvase Negratín-Almanzora

Presa del embalse de Negratín, en Freila (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha celebrado este lunes que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) autorizará la llegada de agua del trasvase Negratín-Almanzora a la provincia tras cumplirse los requisitos exigidos gracias a las lluvias registradas en la última semana.

En declaraciones remitidas a los medios durante una reunión en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, Martín ha calificado la medida como una noticia "fantástica" para la provincia y ha destacado que responde a "una demanda muy deseada por los regantes", al permitir que "pueda llegar agua para nuestro campo, que es fundamental".

Asimismo, ha vinculado esta actuación con la reparación de la desaladora de Bajo Almanzora I, que "ya está en marcha" y que, según ha indicado, permitirá que en los próximos meses "comience a producir esos 15 hectómetros cúbicos tan necesarios para esta tierra".

El subdelegado ha considerado que se trata de "medidas extraordinarias" que garantizan que la agricultura disponga de "el sustento básico que no es otro que el agua" para "seguir prosperando, creando empleo y creando riqueza".