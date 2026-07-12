Técnicos revisan la infraestructura energética de Los Gallardos (Almería) para devolver progresivamente el suministro

Imagen de la zona afectada por el paso del incendio de Los Gallardos. A 11 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

Los técnicos de la compañía Endesa han comenzado a primera hora de este domingo a revisar las instalaciones de la red de distribución de la zona de Los Gallardos (Almería) después de que el incendio forestal que se inició el pasado jueves en el municipio haya dejado sin suministro a una parte de los vecinos, sentido en el que se trabaja para devolver progresivamente el suministro.

El Consistorio gallardero ha constatado que debido al incendio, la barriada del Almocáizar --donde se estima el origen de las llamas-- se encuentra sin suministro eléctrico, de forma que los equipos trabajan para solventar la incidencia y restablecer el servicio lo antes posible, por lo que han pedido "paciencia y comprensión".

Según la información técnica a la que ha tenido acceso Europa Press, las autoridades ha permitido el acceso a los equipos a primera hora de esta jornada para poder verificar el estado de la infraestructura de media tensión que abastece a la zona ya que, debido a las restricciones derivadas del propio incendio, aún no se había podido explorar.

Por el momento, se han revisado los siete centros de transformación asociados a la línea de media tensión que alimenta al municipio y se están energizando para comprobar si su funcionamiento es correcto.

A lo largo de las próximas horas se pretende analizar 'in situ' toda la red de baja tensión de la zona, bajo la previsión de que esté "bastante dañada por el incendio".

Así, en la medida en que los técnicos determinen que se puede devolver el suministro a las instalaciones no dañadas con todas las garantias de seguridad, se normalizará el suministro mientras que, de forma paralela, se realizan los trabajos de reparación de la red afectada.

De igual forma, los técnicos llevarán a cabo las mismas comprobaciones en las redes de media y baja tensión de zonas aledañas. En este sentido, el puesto de mando que gestiona las labores de extinción del incendio así como los alcaldes de los municipios de la zona mantienen el contacto con Endesa para coordinar todos los trabajos y priorizar los suministros más esenciales.

En cuanto al origen del incendio, el presidente de la Junta de Andalucía ha indicado que se ha abierto una investigación judicial para determinar cómo se produjo, ya que en un primer momento se localizó en un cable que se habría desprendido de un tendido eléctrico próximo a un restaurante abandonado en la pedanía de Almocáizar.

"Vamos a esperar a una investigación ya más detallada, más minuciosa, que nos permita con exactitud verificar el estado de la situación y el origen del incendio", ha apuntado el líder del Gobierno andaluz, quien se ha desplazado hasta el punto de coordinación este mismo domingo para conocer la última hora del suceso.

Cabe recordar que, en un primer momento y en función de los testigos, se determinó el origen de las llamas en un cable de electricidad roto que prendió con chispas la maleza de la zona, aunque desde Endesa se manifestó, tras una primera comprobación, que el cable señalado, perteneciente a una instalación "privada" y "abandonada" ajena a la red de distribución.