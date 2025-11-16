Un total de 610 personas participan en el X Trail Solidario Duchenne en Almería

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 610 personas participan en la X edición del Trail Familiar Duchenne "en una de las más emocionantes que se recuerdan", con familias enteras calentando, senderistas, corredores, niños, mayores y una "energía colectiva" que ha llenado la mañana de Almería de "fuerza, ritmo y esperanza".

Según ha emitido el Consistorio local en una nota, el pistoletazo de salida, dado por el concejal de Ciudad activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha marcado el inicio de una jornada "llena de ilusión y solidaridad". Por su parte, ha querido transmitir con su presencia todo el apoyo del Ayuntamiento de Almería.

Asimismo, organizado por Duchenne Parent Project España, el recorrido de seis kilómetros, 98% por pista y carriles, ha vuelto a reunir a deportistas y vecinos en un "ambiente alegre y festivo". El punto de salida, en la Calle Olula de Castro junto al Pabellón Municipal 'Jairo Ruiz' de Los Ángeles, se ha convertido desde primera hora en un lugar "cargado de emoción y entusiasmo".

Tal y como ha detallado la Administración local, el coordinador de deportes de Duchenne Parent Project España, Francisco Javier Manrique y Martín, fue quien supervisó la logística y dio la bienvenida a los 610 participantes, lo que aseguró que la jornada transcurriera "con éxito y alegría".

Diez años después, este 'trail' "mantiene intacto" su propósito de apoyar la investigación contra las Distrofias Musculares de Duchenne y Becker, enfermedades minoritarias que afectan a 1 de cada 5.500 niños. Así, gracias a iniciativas como esta, la asociación "continúa impulsando estudios científicos que representan una verdadera esperanza para las familias".

De esta forma, Almería volvió a demostrar que "la solidaridad y el deporte forman un binomio imparable", a través de la colaboración de voluntarios, participantes, familias y patrocinadores.