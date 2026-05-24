Trasladada al hospital una mujer de 78 años tras sufrir un atropello en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. (Imagen de archivo). - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 78 años de edad ha sido trasladada al hospital tras haber sido atropellada en la mañana de este domingo, 24 de mayo, en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía en declaraciones a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar a las 8,45 horas en la avenida Alejandro Mago en dicho municipio, momento en el que el teléfono 112 ha recibido varios avisos por parte de testigos que habían presenciado el atropello de una mujer de avanzada edad.

Por ello, la sala coordinadora ha movilizado a efectivos del servicio sanitario 061 y de Policía Local para atender a la víctima. Posteriormente, la mujer ha tenido que ser trasladada por los sanitarios al Hospital Universitario Torrecárdenas, aunque por el momento se desconoce su estado.