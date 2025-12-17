Trasladadas al Puerto de Almería 83 personas rescatadas en una embarcación a seis millas de San José

Personas rescatadas durante la intervención de Salvamento Marítimo en aguas próximas a Níjar (Almería). - SALVAMENTO MARÍTIMO

ALMERÍA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha trasladado este miércoles al Puerto de Almería a 83 varones de origen magrebí, de los que no se ha concretado la edad, tras una solicitud de colaboración de la Guardia Civil después de que una embarcación fuera interceptada a seis millas al este de San José, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Según ha informado a Europa Press el organismo estatal, la actuación se ha iniciado tras la intervención de la patrullera Río Tiétar, que ha solicitado apoyo para el traslado a puerto.

El centro coordinador ha movilizado a la Salvamar Algenib, que ha embarcado a los ocupantes y los ha conducido hasta el puerto de Almería, con llegada prevista en torno a las 17.15 horas.

En el operativo ha participado también la patrullera Bojador, integrada en el dispositivo de Frontex, que ha remolcado la embarcación interceptada.