Trasladan al hospital a una motorista de 21 años tras caer por un barranco de cinco metros en Bacares (Almería)

Localización del accidente. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 21 años de edad ha sido evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería a raíz del accidente sufrido este domingo cuando se salió de la vía a bordo de su motocicleta y se precipitó por un barranco de unos cinco metros de altura en Bacares (Almería).

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que fue sobre las 11,55 horas cuando se recibió un aviso en el que se alertaba del accidente, por lo que se movilizó a Guardia Civil de Tráfico, efectivos sanitarios, Bomberos del Levante y mantenimiento de Carreteras.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 19 de la carretera A-1178, sentido Calar Alto. A su llegada, los equipos de rescate localizaron a la motorista, que padecía dolor en la espalda, en un tobillo y otras heridas por todo el cuerpo que dificultan su movilidad.

Hasta el lugar del accidente desplazó una ambulancia del 061 así como un helicóptero, si bien finalmente el traslado hasta el centro hospitalario se hizo por vía terrestre.