Tres heridos tras el vuelco de un camión y la colisión de dos turismos en la A-7 en Huércal-Overa (Almería)

Accidente de tráfico en la A-7 a la altura de Huércal-Overa (Almería). - DGT

ALMERÍA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas con carácter leve, en un doble accidente de tráfico registrado este jueves en la autovía A-7 a su paso por Huércal-Overa (Almería) donde un camión ha volcado y ha quedado atravesado en la calzada mientras que dos turismos han colisionado entre sí.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que los primeros avisos se han recibido sobre las 15,15 horas cuando se alertó de que un trailer se había salido de la vía y había volcado en el kilómetro 679 sentido Murcia.

Debido al accidente, el conductor del camión resultó herido y el tráfico se vio dificultado, de modo que otros dos turismos colisionaron entre sí dejando heridos a sus ocupantes conforme a los datos del siniestro atendido por Guardia Civil, sanitarios y Bomberos del Levante.

El doble accidente ha ocasionado el corte parcial de dos carriles, uno en cada sentido de la autovía, donde el tráfico se ha visto dificultado mientras que se han retirado los vehículos implicados.