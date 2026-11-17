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ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una pena de once años de prisión para un hombre que durante meses agredió a la hija menor de su expareja en Almería aprovechándose de la convivencia familiar, el cual fue denunciado años después, cuando la víctima lo contó a su madre una vez se había producido la separación y vivían en otra ciudad.

El alto tribunal andaluz rechaza el recurso de apelación del acusado y confirma la condena ante un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años con prevalimiento así como la absolución por un delito de exhibicionismo, que ya había sido resuelto por la Audiencia Provincial.

La sentencia apunta que el acusado vivía en Almería en 2011 con su pareja sentimental y la hija de esta, que tenía por entonces entre siete y ocho años, de modo que aprovechaba los momentos en los que se quedaba a solas con la menor para realizar actos de naturaleza sexual.

Las resolución judicial detalla las agresiones sexuales sufridas por la menor desde el verano de ese año en adelante en distintas estancias de la vivienda, como la habitación de la menor o en la de su madre. Asimismo, el procesado se encargaba de decirle a la víctima que "no debía contar nada" a su progenitora.

La víctima guardó silencio "durante años" hasta que un día en diciembre de 2020, cuando ya vivían en otra ciudad y su madre había abandonado la relación, "rompió a llorar" delante de ella y le explicó todo lo que le había sucedido con su expareja, por lo que acudieron a poner una denuncia.

La Sala de Apelación ve justificada la demora de la víctima en contar los hechos debido al temor que le inspiraba el acusado, el cual logró superar una vez se hizo mayor y la relación con su madre de se había roto. "Estimamos que el retraso en contar los hechos está totalmente justificado y es ajustado a un parámetro razonable", exponen los magistrados.

Como consecuencia de los hechos, la víctima experimentó durante varios años una situación de angustia y de autoculpabilidad, "generando inseguridad en la misma que llegó a autolesionarse".

El tribunal validó la plena credibilidad de la víctima y su persistencia en el testimonio ofrecido, toda vez que se vio respaldado por los informes periciales psicológicos, con los que se constató el grave daño emocional que sufrió a raíz de las agresiones.

Además de las penas privativas de libertad, la sentencia también impone al acusado seis años de inhabilitación para la patria potestad, 20 años de inhabilitación para profesión u oficio que conlleve contacto con menores, diez años de libertad vigilada y el pago de 60.000 euros de indemnización a la víctima.