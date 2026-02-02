La UCO ubica a los acusados del crimen de Roquetas (Almería) en la zona del tiroteo y sabotaje previo por sus móviles

Juicio con jurado contra los seis acusados de participar en el presunto asesinato por un 'vuelco' de droga en Roquetas de Mar (Almería). - EUROPA PRESS

ALMERÍA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El estudio de antenas realizado por los agentes del equipo de análisis celular de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los dos acusados de matar a tiros a un hombre en Roquetas de Mar (Almería) por un presunto 'vuelco' de drogas así como a dos colaboradores ve "compatible" que los investigados estuvieran en el escenario del crimen y otros puntos clave durante la tarde del 3 de enero de 2021, cuando tuvo lugar el supuesto asesinato.

Los especialistas del grupo tecnológico, con experiencia en casos tan relevantes como la búsqueda de Diana Quer o del niño Gabriel Cruz, han dado cuenta de la metodología seguida para elaborar su informe mediante el cruce del registro de datos de las operadoras móviles con un estudio de campo real, lo que les llevó a rastrear más de 400 kilómetros en tres días para verificar la cobertura real de cada antena y determinar la posición en la que podían situarse los teléfonos de los investigados.

En este sentido, han explicado durante el juicio que los teléfonos de los dos presuntos autores materiales del crimen se conectaron a antenas compatibles con el lugar en el que el coche de la víctima se hallaba aparcado apenas 20 minutos antes del crimen, esto es, en torno a la vivienda de M.A.S.; uno de los acusados de encargar su asesinato.

Cabe recordar que la víctima acudió a la vivienda del investigado minutos antes del crimen acompañado por otras dos personas, supuestamente para entregarle una pastilla de hachís, después de volver a ponerse en marcha; momento en el que descubrió que una de las ruedas de su coche estaba pinchada.

Los forenses han incidido en que, a partir de las activaciones de los terminales, se comprobó la presencia de ambos varones en el lugar en el que la rueda trasera derecha de la víctima fue pinchada de forma intencional, dado que mostraba una raja de cuatro centímetros.

Los móviles de ambos acusados mostraron también un movimiento posterior hacia la zona en la que se produjo el tiroteo, esto es, en la rotonda de las Colinas de Aguadulce a la que se accede por una vía de servicio. Los agentes han confirmado la proximidad a la zona en el momento del tiroteo y su salida cuando estarían "saliendo de la zona", al haberse consumado el ataque.

A partir de la triangulación, los agentes han dado cuenta de la compatibilidad de que los acusados de matar a la víctima estuvieran en los mismos lugares en los que se produjeron los hechos --tanto el pinchazo como el tiroteo- a las mismas horas en los que tuvieron lugar.

No obstante, a preguntas de las defensas, los agentes de la UCO han aclarado que las posición en la que las antenas de telefonía pueden localizar los teléfonos van referidas a zonas concretas dentro de un área determinada, pero no a calles específicas o puntos exactos.

"También hay que tener en cuenta que si el terminal no está siendo usado, no se puede detectar", ha precisado otro de los peritos después de haber dado cuenta de que solo queda constancia de los puntos de detección cuando el móvil se activa ya sea por recibir o enviar un mensaje, la actualización de datos de una aplicación o por el inicio de una llamada, entre otras posibilidades.

En cuanto a los dos acusados como cooperadores del asesinato, los datos del informe sugieren que ambos se desplazaron juntos desde La Mojonera hasta, al menos, el edificio Carrida de Aguadulce, cerca de la vía de servicio donde tuvo lugar el crimen, aunque sin que quede constancia de que llegaran a pisar este último espacio.

Con base en dicho informe y los contactos telefónicos, la Fiscalía sostiene que estos dos últimos acusados pudieron participar en una acción coordinada para asegurarse el resultado del plan que les atribuye. En esta línea, los agentes de la UCO han afirmado que, conforme a las horas y movimientos detectados, "ambas parejas de teléfonos tienen patrones parecidos".

HUIDA HACIA "UNOS INVERNADEROS"

Durante esta tercera sesión del juicio con jurado que preside el magistrado Jesús Miguel Hernández Columna ha declarado uno de los pocos testigos del caso que viajaba en el asiento de al lado del coche en el que la víctima fue abatida y quien ha explicado que, tras los hechos, los asesinos abandonaron la escena del crimen en un coche "oscuro", que pudiera ser "marrón", marca BMW, hacia un camino de invernaderos.

"No se fue por la carretera. Se fue por la rambla hacia unos invernaderos. Es algo que no se me va a olvidar", ha manifestado el testigo a preguntas de la defensa que ejerce el letrado José Luis Alabarce, lo que entra en contradicción con el informe de la Guardia Civil, que si bien identificó un BMW de color negro con llantas doradas habitualmente conducido por uno de los sospechosos cuando salía de la zona del tiroteo instantes después, lo hacía por la vía de servicio en dirección al edificio Carrida de Roquetas de Mar.

El testigo, que ha sido interrogado por las defensas ante los distintos modelos de coche que pudo haber identificado previamente en sus distintas declaraciones tanto ante la Guardia Civil como en fase de instrucción, ha explicado que la actuación la desarrollaron dos hombres encapuchados mientras que el vehículo de la víctima avanzaba lentamente hacia la intersección por tener una rueda pinchada.

El hombre ha explicado que apenas conocía a la víctima, ya que era amigo de un tercero que también estaba con ellos. Los tres habían quedado para comer en la zona de San Nicolás, de modo que más tarde decidieron acudir a casa de M.A.S. supuestamente para entregarle hachís.

Así, ha narrado que estuvieron allí hasta las 18,00 horas aproximadamente. "Llegamos, nos tomamos un té durante una media hora y cuando salimos estaba la rueda pinchada", ha apuntado como motivo por el que la víctima decidió acudir a un mecánico cercano, por lo que montaron en el coche y se desplazaron lentamente hasta el taller.

Apenas recorridos entre 500 y 800 metros --unos "tres o cuatro minutos"--, según su versión, fue cuando se produjo el tiroteo inesperado, ya que no vio cómo los encapuchados se acercaban al vehículo. Según su relato, en el momento de recibir un único disparo mortal, la víctima iba "pensando", sin hablar por teléfono. Él mismo solo se dio cuenta de lo ocurrido cuando advirtió los cristales de la ventanilla sobre sus piernas, según ha detallado.

El testigo ha apuntado que los criminales actuaron como si quisieran "asegurarse de que había muerto" su objetivo antes de marcharse no sin realizar al menos otro disparo mientras que el tercer ocupante del coche de la víctima huía de la zona, al igual que hizo él mismo al percatarse de la situación.

UNA HERIDA "MORTAL DE NECESIDAD"

La sesión ha dejado también la declaración de los médicos forenses que exploraron el cadáver, quienes han detallado que la víctima presentaba una herida por arma de fuego de un centímetro de diámetro en la zona lateroizquierda del cuello a unos 25 centímetros por debajo de la oreja, cuyo proyectil quedó alojado en la segunda vértebra y seccionó el canal medular.

"Es mortal de necesidad por la altura a la que se produce la lesión medular", han confirmado para ilustrar al jurado sobre cómo murió el piloto del vehículo sin que hubiera podido ser auxiliado puesto que el deceso fue inmediato.

Si bien al inicio del juicio los acusados se encontraban en libertad, algunos de ellos con medidas, la sesión de este lunes ha contado con una escolta policial sobre uno de los acusados de ejecutar el crimen, quien ha sido detenido y trasladado a la prisión de El Acebuche debido a una requisitoria judicial dictada por un juzgado de lo Penal en relación a una causa distinta.