UGT y CCOO de Almería exigen a Coexphal “propuestas reales” ante la "falta" de avances en el convenio del manipulado

Concentración del sector del manipulado durante la protesta en Almería. - CCOO

ALMERÍA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO Industria de Almería han exigido este martes a la patronal Coexphal "respeto y propuestas reales" para desbloquear el convenio del manipulado tras un año de parálisis, "sin avances pese a meses de reuniones".

Según han trasladado ambos sindicatos en un comunicado conjunto, la parte social recuerda que el sector del manipulado emplea en torno a 30.000 personas en la provincia y lleva "meses de reuniones sin avances sustantivos".

UGT y CCOO han criticado que la patronal mantiene el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "como única referencia salarial y rehúye compromisos claros sobre jornada, lo que impide acercar el convenio a los estándares legales y a la realidad productiva de la provincia".

Tras el preacuerdo alcanzado en Granada el 5 de diciembre --que desconvocó la huelga en aquella provincia al incluir la revisión salarial conforme al IPC, el abono de atrasos y un incremento del 5,8 al 7,4 por ciento según categorías, lo que elevó el precio-hora hasta 9,77 euros-- los sindicatos exigen en Almería un "acuerdo integral que blinde derechos, mejore salarios y reduzca la jornada".

"Lo de Granada demuestra que cuando hay voluntad se puede dignificar el empleo; en Almería no vamos a aceptar bloqueos ni acuerdos de mínimos", han señalado ambos sindicatos.

En materia salarial, reclaman un convenio que sitúe las tablas por encima del SMI vigente --1.184 euros en 14 pagas-- y garantice la actualización por IPC, "como referencia mínima para proteger el poder adquisitivo frente a campañas con beneficios históricos". La reducción efectiva de la jornada a 40 horas semanales --frente a las 46 actuales en el sector-- y la mejora de complementos clave completan las prioridades inmediatas.

Ambos sindicatos han marcado la reunión de este viernes, día 12, como la fecha límite. "Si la patronal no retira su propuesta de penalizar el absentismo y no ofrece una reducción de jornada real y subidas salariales dignas, se iniciará un calendario de movilizaciones contundente", indica el comunicado.

La primera medida será una "gran manifestación en domingo para visibilizar el conflicto, sin descartar la convocatoria de huelga en plena campaña si la actitud empresarial no cambia radicalmente", han asegurado.