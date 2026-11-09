UGT y CCOO exigen medidas ante el aumento de la siniestralidad con 17 fallecidos este año en Almería

Concentración sindical contra la siniestralidad laboral en Almería. - UGT

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de CCOO y UGT han reclamado este lunes a las administraciones públicas y a la patronal medidas para combatir el aumento de la siniestralidad, ya que, según sus cifras, Almería acumula en lo que va de año 17 fallecidos en accidente laboral.

En una concentración, han trasladado su pésame a la familia del último trabajador fallecido en la provincia tras una caída en altura en la planta de reciclaje y han exigido a la Administración Andaluza y a la Dirección General de Empleo para que "convoque de manera inmediata la Mesa de Prevención de Riesgos Laborales; órgano que permanece sin reunirse desde los meses de mayo y junio".

Las organizaciones sindicales han señalado en una nota que Almería se ha convertido en la tercera provincia de Andalucía con mayor índice de mortalidad en el trabajo, toda vez que la región encabeza la siniestralidad a nivel estatal.

Desde los sindicatos han advertido además de la existencia de un "desfase en las estadísticas oficiales" de la Junta de Andalucía a través del sistema informático Badea, que "actualmente refleja 15 fallecimientos contabilizados en el ámbito regional, omitiendo dos muertes ya confirmadas en el territorio almeriense".

Ante esta escalada, UGT y CCOO exigen la adopción de medidas contundentes y extraordinarias que "frenen la constante pérdida de vidas humanas en los centros de trabajo".

Así, se han referido a los datos del INSS, que "ponen de manifiesto que de cada diez accidentes con resultado de muerte en España, tres de ellos acontecen en el sector de la construcción, un sector especialmente afectado por la siniestralidad laboral, presentando unos índices cuatro veces por encima de la media anual y que continúan en ascenso".

Los sindicatos han señalado que el 40 y el 50 por ciento del tejido empresarial de la provincia de Almería está compuesto por pequeñas empresas con plantillas inferiores a 40 trabajadores, e incluso por debajo de los diez empleados. "Esta dimensión impide legalmente la existencia de representación sindical o de delegados de prevención en los centros de trabajo", han añadido.

Junto a las demandas dirigidas a la administración autonómica, los sindicatos han urgido al Gobierno Central a abordar de manera prioritaria la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

CCOO y UGT Almería denuncian que la normativa vigente cuenta con más de 30 años de antigüedad sin haber sido objeto de adaptación a las nuevas realidades laborales, habiendo quedado nuevamente archivada en el cajón tras el adelanto electoral.

Los sindicatos han identificado como factores determinantes en la siniestralidad la subcontratación en cadena, especialmente en el sector de la construcción, que precarizan las condiciones laborales y diluyen las responsabilidades preventivas; y el déficit de formación especializada, ya que se exige una formación básica de tan solo 20 horas en el sector de la construcción, duración a todas luces insuficiente para que un operario comprenda y prevenga los grandes peligros derivados de los trabajos en altura.

UGT y CCOO Almería han solicitado a la Inspección del Trabajo en el sector de la construcción en la provincia, la puesta en marcha de un plan que garantice el cumplimiento y aplicación de las distintas medidas de seguridad.