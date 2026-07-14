UGT y CCOO exigen planes de choque para dar un "vuelco absoluto" a las políticas de prevención de incendios en Almería

Representantes de UGT y CCOO Almería. - UGT ALMERÍA

ALMERÍA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT Almería han manifestado este martes, 14 de julio, su "más enérgica exigencia" a las Administraciones competentes para dar un "vuelco absoluto" a las políticas de prevención, extinción y gestión de emergencias en el territorio ante la tragecia provocada por los incendios forestales que han afectado a la provincia.

Según ha precisado UGT en una nota, la magnitud de este desastre evidencia "fallas estructurales" que no pueden volver a repetirse. La pérdida de vidas y la destrucción de nuestro entorno natural obligan a "abrir un debate inmediato, riguroso y transparente" sobre las condiciones reales en las que se encuentra la protección de los montes y los núcleos rurales de Almería.

"Guardar silencio ante el dolor de las familias es un deber de respeto mutuo, pero guardar silencio ante las carencias operativas que exponen la vida de los trabajadores del sector y de los vecinos de nuestra provincia sería una total irresponsabilidad sindical", han apostillado.

Por ello, UGT y CCOO Almería han anunciado que plantearán de "forma inmediata" una serie de exigencias "fundamentales" ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados, estructuradas en una convocatoria de una mesa de crisis provincial, en la que se solicitará la constitución urgente de un espacio de trabajo técnico y político en la que participen los agentes sociales con el fin de "auditar con total transparencia los tiempos de respuesta, la coordinación entre los diferentes cuerpos de extinción y el estado real de los recursos activados durante la emergencia".

El refuerzo y estabilización de las plantillas del dispositivo Infoca es otro de los ejes fundamentales que han concretado los sindicatos, que afean la "progresiva precarización y la falta de cobertura total de las plazas vacantes en el personal de extinción y prevención forestal" y han asegurado que exigirán contrataciones estables durante los doce meses del año, entendiendo que los incendios del verano se previenen y se combaten limpiando y ordenando los montes durante el invierno.

El tercer punto es la modernización de los equipos de protección y parques móviles, puesto que han considerado como "inaplazable" una inversión pública ambiciosa que actualice la maquinaria pesada, los vehículos de extinción y los equipos de protección individual (EPI) de los profesionales que arriesgan su vida en primera línea de fuego.

Finalmente, han exigido la elaboración de los Planes Locales de Emergencia por incendios forestales (PLEIF) pendientes de realización y revisión de los existentes. En concreto, se demandará una "fiscalización exhaustiva" para comprobar si todos los municipios de la provincia cuentan con sus planes de autoprotección y evacuación debidamente actualizados y dotados de presupuesto operativo para su ejecución real.

En suma, CCOO y UGT Almería han advertido que la seguridad y la protección de la vida humana en el entorno laboral y civil "no admiten medias tintas ni criterios de austeridad económica". De este modo, los sindicatos se mantendrán "vigilantes y firmes" en la defensa de los derechos de los profesionales del sector y del conjunto de la ciudadanía almeriense, utilizando "todas las vías de interlocución y movilización necesarias" para asegurar que una catástrofe de estas dimensiones "nunca vuelva a golpear a nuestra tierra".