Unicaja firma con el Colegio de la Abogacía de Almería servicios financieros adaptados para 2.800 profesionales

El director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela Pérez, y el decano del Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis Aynat Bañón, firman un nuevo acuerdo de colaboración. - UNICAJA

ALMERÍA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y el Colegio de la Abogacía de Almería han suscrito un nuevo convenio de colaboración mediante el cuál la entidad financiera ha puesto a disposición de los más de 2.800 colegiados "una completa oferta de productos y servicios financieros en condiciones favorables, adaptados a las necesidades de su actividad profesional y personal". El acuerdo ha sido firmado por el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela Pérez, y el decano del Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis Aynat Bañón, con el objetivo de "seguir impulsando una línea de colaboración que facilite el ejercicio de la profesión y contribuya al desarrollo de nuevos proyectos por parte de los profesionales del sector".

Según ha detallado Unicaja en una nota, la oferta incluye financiación para inversiones y circulante, servicios de banca digital, medios de pago, seguros, productos de ahorro e inversión y financiación hipotecaria. El convenio incorpora, además, líneas específicas como el anticipo de las liquidaciones del turno de oficio y la financiación del Máster de Acceso a la Abogacía. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de Unicaja de apoyo a autónomos, profesionales y empresas, así como en su compromiso con el desarrollo económico y social de los territorios donde está presente.

Asimismo, la entidad mantiene una "estrecha" colaboración con los principales colectivos profesionales y empresariales, consciente de su contribución a la generación de actividad, empleo y riqueza. El director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja ha destacado que "la abogacía desempeña una función esencial tanto en el ámbito jurídico como en el económico y social". Por ello, ha añadido que "con este convenio queremos seguir acompañando a los abogados almerienses, ofreciéndoles soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y contribuyendo a que puedan desarrollar su actividad con mayores oportunidades y respaldo".

Tal y como ha señalado, "en Almería, una provincia caracterizada por su dinamismo económico, su capacidad emprendedora y su creciente proyección empresarial, la labor de los profesionales de la abogacía resulta fundamental para garantizar la seguridad jurídica, favorecer la actividad económica y acompañar a ciudadanos y empresas en un entorno cada vez más complejo y exigente".

Por último, con este acuerdo, Unicaja continúa reforzando su cercanía con el tejido profesional almeriense y reafirma su compromiso con iniciativas que favorecen el crecimiento sostenible, la competitividad y la creación de oportunidades en la provincia. Así, el Colegio de la Abogacía de Almería, una de las corporaciones profesionales con mayor arraigo de la provincia, supera los 2.800 colegiados y trabaja para garantizar el adecuado ejercicio de la profesión, la formación continua de sus miembros y la defensa de los intereses de la ciudadanía y del Estado de derecho.