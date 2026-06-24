La Universidad de Almería ofrece 32 becas con pensión completa en la Residencia Civitas para el próximo curso

Archivo - Residencia Universitaria Civitas en Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha convocado 32 becas de alojamiento en la Residencia Universitaria Civitas para el curso académico 2026-2027, destinadas a estudiantes de grado y máster con buen expediente académico y recursos económicos limitados que deban residir fuera de su domicilio familiar por razón de sus estudios.

Las ayudas consisten en alojamiento en habitación doble, en régimen de pensión completa, desde el 14 de septiembre de 2026 hasta el 10 de julio de 2027, según recoge la resolución del Vicerrectorado de Estudiantes de la UAL, consultada por Europa Press.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de junio y el trámite deberá realizarse a través de la sede electrónica de la universidad, mediante usuario y contraseña de Campus Virtual o con certificado digital.

La convocatoria mantiene la estructura general del año pasado, aunque reduce en una plaza el número total de ayudas, ya que entonces se ofrecieron 33.

En concreto, se ofrecen 14 becas para estudiantes que inician por primera vez estudios oficiales de grado en la UAL, otras 14 para alumnado que continúa estudios de grado y cuatro para estudiantes que acceden por primera vez a un máster oficial. En cada uno de los tres cupos se reserva una plaza para solicitantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

En el caso de los estudiantes que inician estudios de grado, la convocatoria establece que deberán formalizar matrícula en la primera o segunda adjudicación de la fase ordinaria, entre el 3 y el 9 de julio o entre el 16 y el 20 de julio de 2026. Para quienes inician estudios de máster oficial, la matrícula deberá realizarse en la primera adjudicación de la segunda fase, entre el 23 y el 27 de julio.

REQUISITOS ACADÉMICOS Y DE ACCESO

Entre los requisitos generales, el solicitante debe estar matriculado en 60 créditos en régimen presencial o semipresencial en el curso 2026-2027, no estar en posesión de un título de nivel igual o superior al que se opta y haber sido beneficiario en el curso 2025-2026 de una beca general del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes o de una beca UAL de Apoyo al Estudio. Además, es obligatorio residir a más de 25 kilómetros del campus.

En cuanto a los criterios académicos, los estudiantes de nuevo ingreso procedentes de bachillerato deberán acreditar una nota de acceso a la universidad no inferior a cinco puntos, calculada con el 60 por ciento de la nota media de bachillerato y el 40 por ciento de la calificación de la prueba de acceso. Los procedentes de ciclos formativos de grado superior deberán acreditar una nota media mínima de cinco puntos.

Para los estudiantes que continúan estudios de grado, la nota media del curso anterior también deberá ser de al menos cinco puntos, a la que se aplicará un coeficiente corrector de 1,17 para Arquitectura e Ingeniería, 1,11 para Ciencias y 1,05 para Ciencias de la Salud. Estos mismos coeficientes se aplican a quienes acceden por primera vez a un máster oficial.

TRES CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

La adjudicación tendrá en cuenta tres criterios de puntuación. El primero será la nota media académica, que podrá aportar entre cinco y diez puntos.

El segundo será la distancia entre el domicilio familiar y el centro de estudios. En este apartado, se concederán 1,5 puntos cuando la distancia sea igual o superior a 35 kilómetros e inferior a 50, y tres puntos cuando sea igual o superior a 50 kilómetros.

El tercer criterio será la renta familiar, que aportará tres puntos adicionales cuando sea menor o igual que el umbral uno establecido en la convocatoria de becas de carácter general del Ministerio de Educación.

Estas becas son incompatibles con cualquier otra ayuda pública o privada concedida para la misma finalidad. En particular, no podrán compatibilizarse con la cuantía fija ligada a la residencia de la beca general del Ministerio, con las becas para residencia de Muface, con ayudas propias de la Residencia Civitas o con cualquier otra ayuda de alojamiento o desplazamiento.

También serán incompatibles con becas de movilidad nacional o internacional que supongan cursar estudios durante el curso 2026-2027 en un centro distinto a la UAL.