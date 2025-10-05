La Universidad de Almería se suma al certamen de monólogos divulgativos 'Las que contarán la ciencia'

Imagen de la convocatoria del concurso de divulgación ‘Las que contarán la ciencia’
Imagen de la convocatoria del concurso de divulgación ‘Las que contarán la ciencia’ - UAL
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 5 octubre 2025 15:14

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) se suma a la nueva convocatoria del certamen de monólogos de divulgación científica 'Las que contarán la ciencia', una iniciativa creada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCCi) de la Universidad de Córdoba (UCO) para impulsar la presencia de la mujer en la ciencia en el marco del 11F 'Día de la mujer y la niña en ciencia'.

Este año, el certamen amplía sus fronteras y contará con la participación de cinco provincias andaluzas: Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.

En concreto, según han señalado desde la UAL en un comunicado, en Almería, la organización del concurso está a cargo de la Unidad de Cultura Científica (UCC), la Unidad de Igualdad y el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Almería, en colaboración con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Almería, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial de Almería.

Las alumnas de tercer ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato de la provincia podrán enviar sus vídeo-monólogos divulgativos a través de un formulario online hasta el 17 de octubre. En sus monólogos, que deben tener una duración de entre tres y cinco minutos, las estudiantes deberán tratar de manera divulgativa algún aspecto relacionado con el tiempo, ya sea físico, biológico, histórico o ambiental.

Una vez cerrado el plazo, los vídeos serán evaluados por comisiones que seleccionarán a las nueve finalistas --tres rpor cada una de las tres categorías-- de la provincia.

Estas finalistas representarán su monólogo en la final provincial, que en Almería tendrá lugar el viernes 14 de noviembre, en el Paraninfo de la Universidad de Almería, y será presentada por la divulgadora almeriense Azucena Martín Sevilla.

Las ganadoras provinciales de cada categoría dispondrán de unos días, con ayuda del personal de la UAL, para montar y grabar un nuevo vídeo definitivo de estilo Tik-Tok que se emitirá en la final regional online, prevista para el viernes 12 de diciembre de 2025.

En esta final regional, el jurado elegirá a las tres ganadoras definitivas de Primaria, Secundaria y Bachillerato, quienes tendrán la oportunidad de actuar en el espectáculo 'Las que cuentan la ciencia' 2026 en el Teatro Góngora de Córdoba, junto a las divulgadoras que integran el programa.

La Universidad de Almería participa en esta acción diseñada por la Universidad de Córdoba a través de sus vicerrectorados de Política Científica e Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, que está cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Contador