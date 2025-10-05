La Universidad de Almería se suma al certamen de monólogos divulgativos 'Las que contarán la ciencia'

Imagen de la convocatoria del concurso de divulgación ‘Las que contarán la ciencia’ - UAL

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) se suma a la nueva convocatoria del certamen de monólogos de divulgación científica 'Las que contarán la ciencia', una iniciativa creada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCCi) de la Universidad de Córdoba (UCO) para impulsar la presencia de la mujer en la ciencia en el marco del 11F 'Día de la mujer y la niña en ciencia'.

Este año, el certamen amplía sus fronteras y contará con la participación de cinco provincias andaluzas: Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.

En concreto, según han señalado desde la UAL en un comunicado, en Almería, la organización del concurso está a cargo de la Unidad de Cultura Científica (UCC), la Unidad de Igualdad y el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Almería, en colaboración con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Almería, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial de Almería.

Las alumnas de tercer ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato de la provincia podrán enviar sus vídeo-monólogos divulgativos a través de un formulario online hasta el 17 de octubre. En sus monólogos, que deben tener una duración de entre tres y cinco minutos, las estudiantes deberán tratar de manera divulgativa algún aspecto relacionado con el tiempo, ya sea físico, biológico, histórico o ambiental.

Una vez cerrado el plazo, los vídeos serán evaluados por comisiones que seleccionarán a las nueve finalistas --tres rpor cada una de las tres categorías-- de la provincia.

Estas finalistas representarán su monólogo en la final provincial, que en Almería tendrá lugar el viernes 14 de noviembre, en el Paraninfo de la Universidad de Almería, y será presentada por la divulgadora almeriense Azucena Martín Sevilla.

Las ganadoras provinciales de cada categoría dispondrán de unos días, con ayuda del personal de la UAL, para montar y grabar un nuevo vídeo definitivo de estilo Tik-Tok que se emitirá en la final regional online, prevista para el viernes 12 de diciembre de 2025.

En esta final regional, el jurado elegirá a las tres ganadoras definitivas de Primaria, Secundaria y Bachillerato, quienes tendrán la oportunidad de actuar en el espectáculo 'Las que cuentan la ciencia' 2026 en el Teatro Góngora de Córdoba, junto a las divulgadoras que integran el programa.

La Universidad de Almería participa en esta acción diseñada por la Universidad de Córdoba a través de sus vicerrectorados de Política Científica e Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, que está cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.