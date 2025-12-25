Vázquez destaca "transformación" de Almería, con "oportunidades para trabajar, estudiar y compartir talento"

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, durante su mensaje navideño - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado la "fortaleza de una ciudad que sigue creciendo y transformándose" y que ofrece "oportunidades para trabajar, estudiar y compartir talento".

"En Almería compartimos espacio e ilusiones más de 205.000 personas. Mujeres y hombres de todas las edades que viven y trabajan en una ciudad que crea oportunidades para trabajar, estudiar, compartir talento y seguir haciendo del emprendimiento una seña de identidad que a todos nos llena de orgullo", según ha trasladado en el tradicional mensaje navideño difundido a través de sus redes sociales y emitido en la televisión municipal Interalmería TV.

Según un comunicado del ayuntamiento, grabado en los renovados Cerro de San Cristóbal y Plaza de la Constitución, la regidora ha valorado que 2025 "ha estado lleno de buenas noticias".

Y es que, tal y como se muestra en el vídeo, Almería ha sido premiada a nivel nacional e internacional por ser un referente en sostenibilidad, en solidaridad y en inclusión, además de por fomentar la actividad saludable y por poner en valor su biodiversidad e historia.

En su mensaje, la regidora ha hecho un recorrido por los "nuevos proyectos transformadores ya en marcha", como son el cambio del Paseo de Almería, el Puerto-Ciudad, la llegada del AVE o las constantes actuaciones en todos los barrios, así como las nuevas actuaciones que "se iniciarán en breve", como las instalaciones deportivas en la Vega de Acá, El Toyo y Costacabana, el nuevo Centro de Mayores de Nueva Andalucía o la reforma del torreón de San Miguel en Cabo de Gata como punto de información turística, espacio expositivo y mirador.

"Gracias por vuestra paciencia a lo largo de este proceso tan ilusionante", ha añadido Vázquez, apuntando que, en "el futuro que ahora empieza, ayuntamiento y vecinos seguiremos trabajando juntos para hacer de Almería una ciudad capaz de incluir, de compartir y, sobre todo, capaz de ayudar."

"En ese objetivo, todos sois imprescindibles, porque Almería mejora contigo", ha trasladado María del Mar Vázquez a los vecinos.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, desarrolló ayer miércoles 24 una "intensa agenda" navideña que la ha llevado a trasladar el agradecimiento de la ciudad tanto a congregaciones religiosas y residencias de mayores como a los profesionales que estos días permanecen de servicio en el Centro Municipal de Acogida, Bomberos y Policía Local, según una nota.

Durante la mañana, Vázquez, acompañada por la segunda teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y por el concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud, Oscar Bleda, visitó distintas congregaciones y centros asistenciales para felicitar la Navidad y reconocer la "grandísima labor solidaria" que desarrollan en favor de las personas mayores y de quienes más lo necesitan.

El recorrido incluyó el comedor social de La Milagrosa, en la calle Alcalde Muñoz; los conventos de Las Claras y Las Puras, en el Casco Histórico; la residencia Santa Teresa de Jornet, en La Cañada; y la Casa Nazaret, en el barrio de La Esperanza. En cada una de estas visitas, la alcaldesa destacó el compromiso y la entrega de las comunidades religiosas y del personal que atiende a los usuarios durante todo el año, especialmente en unas fechas tan significativas.

Ya por la noche, Vázquez, acompañada nuevamente por Oscar Bleda y por la concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, se desplazó al Centro Municipal de Acogida, actualmente en proceso de remodelación. Allí fue recibida por su director, Juan José Crisol, a quien trasladó, en nombre de toda la corporación municipal, el reconocimiento al trabajo "encomiable" que realiza el equipo del centro, especialmente en estas jornadas navideñas en las que la atención a las personas alojadas cobra un valor aún mayor.

La jornada concluyó con una visita a las instalaciones de Bomberos y a la Jefatura de Policía Local, donde la alcaldesa felicitó personalmente la Navidad a los profesionales que integraban los turnos de guardia. Con ellos compartió un brindis por unas fiestas "entrañables y familiares", agradeciendo su dedicación y el servicio esencial que prestan a la ciudadanía, particularmente en los días más señalados del año.