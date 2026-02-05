El viento derriba una cristalera exterior de las urgencias pediátricas del Materno-Infantil de Almería

Daños por la caída de una cristalera en el Hospital Materno-Infantil 'Princesa Leonor' de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Materno-Infantil 'Princesa Leonor' del complejo hospitalario Torrecárdenas de Almería ha sufrido el derribo de una cristalera exterior de la sala de espera de las urgencias pediátricas del centro sanitario, aunque no se han producido heridos.

Fuentes hospitalarias han confirmado a Europa Press que en torno a las 13,30 horas un potente vendaval ha quebrado unos grandes paneles de cristal que separan la calle de la sala de espera de las urgencias pediáticas, lo que ha producido el vuelco de los paños y así como el desprendimiento parcial de falsos techos.

Los servicios de mantenimiento del centro han balizado la zona, que ha quedado en desuso temporalmente hasta que puedan repararse los daños registrados, toda vez que se han adoptado medidas preventivas ante posibles nuevos desprendimientos debido a la velocidad del viento, con máximas que superan los 90 kilómetros por hora.

Con ello, se han desplazado los accesos al centro. Las urgencias y emergencias gineco-obstétricas y pediátricas tendrán acceso a través de las urgencias del hospital general. Los intensivos de pediatría se han desplazado hacia este área para atender cualquier aviso y también se ha habilitado personal de información para los pacientes.

De igual modo, para acceder al conjunto del hospital, solo se podrá entrar y salir por la puerta antigua y la zona hemodinámica. La puerta antigua de rehabilitación queda habilitada para la entrada y salida de profesionales.

La pasada borrasca también dejó incidencias de orden materia en el Hospital Universitario Torrecárdenas, con la pérdida de una hilera de ocho ventanas, en concreto, entre el Hospital Materno-Infantil y el nuevo edificio de consultas, sin que se ocasionaran daños personales.

La rotura de los ocho vidrios del muro de cortina tuvo lugar, en concreto, en el edificio norte del Materno-Infantil, a una altura de 20 metros, lo que provocó un corte temporal del tráfico de forma preventiva pese a no ser un lugar de paso.

Desde el hospital, que también detectó la entrada de agua rachada en varios puntos del complejo, por lo que se contactó con una empresa especializada para el chequeo.