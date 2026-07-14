Vodafone cancelará el cobro de la factura a los afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería)

Imagen de la zona afectada por el incendio de Los Gallardos en el término municipal de Bédar (Almería). A 14 de julio de 2026 en Bédar, Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía Vodafone cancelará el cobro de la factura del servicio de telecomunicaciones fijo y móvil a todos los clientes en las zonas afectadas por el incendio forestal que se originó en Los Gallardos (Almería) el pasado 9 de julio y que ha afectado a varios términos municipales.

Según ha indicado la mercantil en un comunicado, tanto los clientes particulares, autónomos y empresas de Vodafone, como los de Lowi, se beneficiarán de esta medida "de forma automática, sin que tengan que hacer nada".

"Nuestro objetivo es que la conectividad no sea una preocupación añadida en estos momentos", ha señalado el CEO de Vodafone España, José Miguel García.

Asimismo, Vodafone trabaja para revisar el correcto funcionamiento de la red móvil y fija en los municipios afectados, con el objetivo de garantizar el servicio tanto a los vecinos como a los efectivos que aún están sobre el terreno.

Vodafone ha añadido que permanecerá en contacto con las autoridades locales y autonómicas para valorar medidas adicionales de apoyo a la zona en las próximas semanas.

La compañía se ha solidarizado con todos los afectados por los incendios y sus familias, al tiempo que ha expresado su reconocimiento y agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la UME, los servicios sanitarios y todos los equipos de emergencia "por su extraordinaria labor durante estos días", lo que han extendido a voluntarios y vecinos que han colaborado.