Vox alerta del "abandono institucional" al campo andaluz ante el aumento de robos en explotaciones agrícolas

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, junto a otros representantes de Vox durante su reunión con agricultores en Campohermoso, en el municipio de Níjar (Almería). - VOX - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha alertado del "abandono institucional" que sufre el campo andaluz ante el aumento de "robos, coacciones e inseguridad" en explotaciones agrícolas.

Gavira ha realizado estas declaraciones tras reunirse este lunes con agricultores en Campohermoso, en el municipio de Níjar (Almería), quienes le han trasladado su preocupación por esta situación.

Según ha señalado Vox en un comunicado, la formación lleva más de dos años presentando iniciativas en el Parlamento andaluz para la defensa del campo, si bien PP y PSOE han rechazado estas propuestas.

Entre las medidas planteadas, Vox solicita líneas de ayuda para la contratación de seguridad privada y el aumento de la presencia de guardias rurales, con el objetivo de "preservar la seguridad" en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Durante el encuentro, los agricultores han afirmado sentirse "abandonados por las instituciones", tanto por la falta de medidas de seguridad como por las consecuencias que, según han advertido, tienen los acuerdos comerciales internacionales firmados con Mercosur o Marruecos sobre el sector agrícola español.

Asimismo, han señalado que "muchos de los robos estarían siendo ejecutados por inmigrantes ilegales", mientras que la formación política ha advertido de que "esta situación se ve agravada por la regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Gavira ha asegurado que cuando gobiernen "reforzarán la seguridad en el medio rural y estarán del lado de quienes trabajan y producen". "Quien venga a delinquir solo tendrá una respuesta: billete de vuelta", ha sentenciado.