Vox se compromete en Almería a subvencionar aguas regeneradas a "coste cero" para los regantes si llega a la Junta

El candidato de Vox al Parlamento de Andalucía Rodrigo Alonso. - VOX

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Parlamento de Andalucía por Almería, Rodrigo Alonso, ha anunciado este lunes que si su partido consigue entrar en el gobierno de la Junta de Andalucía trabajará para rebajar el precio del agua, con una subvención en las aguas regeneradas para que tengan "coste cero" para los regantes.

El candidato ha mostrado la intención de su partido de "bonificar el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua del pantano de Cuevas del Almanzora y Benínar, así como de los trasvases", según ha manifestado ante los medios en una comparecencia junto al Mercado Central de Almería.

"También vamos a amortizar las obras de las comunidades de regantes", ha añadido en una nota con respecto a sus iniciativas, a las que se suman la de "agilizar los trámites, garantizando que las concesiones de agua se resolverán en un plazo no superior a 180 días".

Para conseguir estas metas, Vox aboga por "eliminar burocracia" y basar los procesos mediante una "declaración responsable, tal y como se ha pactado en los gobiernos de Extremadura y Aragón".

"El objetivo que nos marcamos desde Vox con estas medidas es el de atraer a los jóvenes al sector primario y conseguir un relevo generacional de jóvenes almerienses", ha explicado Alonso.

Por otro lado, ha recriminado las "promesas e incumplimientos" del PP, puesto que, según sus cifras, la Junta "tiene cinco mil millones de euros sin gastar en la Consejería" a pesar de que hay "obras tan imprescindibles como la depuradora de Chirivel; los terciarios de Cuevas de Almanzora, Mojácar, El Ejido, El Toyo, Adra y Balerma; la ampliación de la desaladora de Almería; y la reparación del pantano de Benínar" pendientes.

"Almería es víctima de la negligencia política en materia de agua. Tanto PP como PSOE se han sucedido en los gobiernos de la Junta de Andalucía y en el Gobierno de España, pero las obras, ya históricas, siguen sin hacerse", ha manifestado Alonso.