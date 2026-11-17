En el centro de la imagen, la cabeza de lista de Vox en Almería al Congreso, Rocío de Meer. - VOX

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata 'número uno' de Vox al Congreso de los Diputados por Almería, Rocío de Meer, ha insistido en la intención de su partido de "poner fin a los menús halal" susceptibles de ser servidos en los colegios, en los que además impulsará aulas "de nivelación" para los alumnos que se incorporen "tarde" a los centros una vez iniciado el curso.

En una nota, la formación ha asegurado que, desde el Gobierno central, establecerá políticas para priorizar que se "sirva el producto español en los comedores escolares", que sea "fresco, de calidad y proximidad" como método para "reforzar" la "soberanía y seguridad alimentaria".

Además, De Meer ha incidido en que para que "avancen" los alumnos que se incorporan una vez empezado el curso o que proceden de otros países "se tiene que parar el normal funcionamiento de la clase"; una situación que prevé resolver con aulas de apoyo "para alcanzar el nivel requerido antes de incorporarse a su clase correspondiente".

Esta medida, a su juicio, "no solo les proporcionará mayores posibilidades de éxito", sino que, además, "beneficiará a sus compañeros al no ralentizar sus avances en el curso académico".

Otra prioridad en el programa de Vox es eliminar los "contenidos ideológicos" ajenos a las materias académicas. "El adoctrinamiento va a desaparecer de las aulas si depende de Vox", ha afirmado la candidata.

A estas iniciativas se suma la "igualdad real" de oportunidades para "todos los alumnos españoles" a través de la unificación del currículo, evaluaciones nacionales e inspección, a lo que ha unido "reválidas" y una "EVAU única en todo el territorio nacional".