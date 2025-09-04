El vuelco de un camión con mercancía obliga a adoptar desvíos en la A-7 a la altura de Huércal-Overa (Almería)

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión de mercancías ha obligado a articular un desvío alternativo en la autovía A-7 sentido Murcia a su paso por Huércal-Overa (Almería), donde el vehículo ha quedado tendido en la carretera con la carga toda vez que el conductor, de 52 años, ha salido prácticamente ileso.

Según ha indicado a Europa Press una portavoz del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, fue sobre las 3,15 horas cuando se alertó mediante una llamada del vuelco del vehículo sobre el punto kilométrico 669 de la citada vía.

Así, se dio aviso a Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de carreteras, 061 y Bomberos del Levante, si bien estos finalmente no tuvieron que actuar dado que el conductor pudo salir del camión por sus propios medios. Los equipos médicos lo atendieron 'in situ'.

Las labores para despejar la vía y retirar la carga del camión aún continúan, por lo que, para facilitar el tráfico, se ha establecido en el mismo punto un desvío alternativo en sentido Murcia.