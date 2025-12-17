El XII Festival Inclusivo Gallo Pedro une cine y diseño en una muestra de carteles creados por alumnos de Almería

El certamen 'Carteles para un Gallo Pedro'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El XII Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro, que lidera la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, ha inaugurado este miércoles su programación complementaria a la sección oficial y el certamen 'Carteles para un Gallo Pedro'. Una muestra que reúne todos los trabajos realizados por alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Almería 'Carlos Pérez Siquier' para ilustrar con un cartel de creación propia a una selección de los más de de 50 cortos presentados en la presente edición.

La muestra, que cuenta con el apoyo del Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, se podrá visitar desde este miércoles hasta el próximo 15 de enero en la sala expositiva de la Biblioteca Pública Villaespesa de la Junta de Andalucía, según ha detallado el Consistorio en un nota.

Los diseños han sido trabajados por 20 estudiantes que han presentado 20 carteles en el marco de la asignatura 'Fundamentos del Diseño y Teoría de la Publicidad y el Marketing' del 2º curso del Ciclo Superior de Gráfica Publicitaria, que imparte la profesora Emilia Obradó.

En la inauguración, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha señalado que "es un placer repetir esta iniciativa que aúna la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier, con Verdiblanca y el Ayuntamiento de Almería, porque se da un paso más hacia la sensibilización". Así, ha indicado que gracias a Gallo Pedro se consigue "sensibilizar en torno a la discapacidad desde esta dimensión artística. Estos trabajos tienen un alto nivel y ayudan a normalizar y a una plena inclusión".

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha recordado que esta muestra "ha ido evolucionando con el paso de los años, ofreciendo actualmente una mirada publicitaria, artística y creativa que nada tiene que ver con el concepto lastimero o condescendiente que se tenía hace años de la discapacidad".

Por parte de la Escuela de Arte, la profesora Emilia Obradó ha felicitado a su alumnado, que primero vio los cortometrajes sobre los que tenía que trabajar cada uno para inspirarse en la realización del cartel. "El diseño de los carteles lo realizan como si fuese un encargo profesional de una agencia y estamos muy orgullosos del resultado porque a la vista está que ha sido fantástico".

Por último, desde Verdiblanca y Gallo Pedro, Rosa Díaz también ha detallado que "como en las últimas ediciones, cada cartel expuesto se acompaña de un código QR con información del corto y con información correspondiente a la autora o autor, ya sea con su web, Instagram u otra plataforma en la que ver sus diseños o su dirección de correo para ponerse en contacto".

MÁS SOBRE GALLO PEDRO

El Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro está liderado por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca y cuenta con el apoyo del Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, el Ministerio de Cultura a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de la Diputación de Almería y su Festival Internacional de Cine FICAL, la delegación territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión-RTVA.

Gallo Pedro es un certamen que premia a los mejores cortometrajes españoles que reflejan la discapacidad como un elemento normalizado de la vida. Este Festival Inclusivo ofrece, además, un amplio programa de actividades que incluye masterclasses, talleres y tutorías de rodaje, exposiciones, proyecciones de largometrajes y diversos homenajes.

Todas estas iniciativas culminarán en la Gala de Entrega de Premios, que se celebrará el próximo domingo 21 de diciembre, el día más corto del año, a las 12,00 horas, en el Teatro Apolo de Almería, con entrada libre hasta completar aforo. Toda la información y programación del Festival va actualizándose periódicamente en la web https://gallopedrofestivalinclusivo.es/.