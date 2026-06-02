La APA instala una planta solar en el Muelle de Ribera II del Puerto de Almería para reducir 247 toneladas de CO2 al año

Planta fotovoltaica para autoconsumo instalada en el Muelle de Ribera II del Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha instalado una planta de energía solar fotovoltaica para autoconsumo de 660 kilovatios sobre las naves situadas en el Muelle de Ribera II del Puerto de Almería, una actuación con la que avanza en su estrategia de descarbonización y que supondrá una reducción anual de 247 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera.

La actuación, recogida en el Plan Estratégico de Sostenibilidad 2024-2030, equivale a la absorción de dióxido de carbono de 25 hectáreas de bosque, según ha trasladado la entidad portuaria en una nota.

La APA ha invertido 615.108 euros en esta instalación, cofinanciada en un 85 por ciento con fondos europeos Feder 4. La nueva planta se suma a la de 80 kilovatios ejecutada en 2025 en el Puesto de Control Fronterizo y a la de 98 kilovatios situada en la Estación Marítima.

Con estas actuaciones, la autoridad portuaria generará una cantidad de energía limpia, en términos de balance neto, similar a la que consume de manera directa en el Puerto de Almería.

La planta de Ribera II acerca a la APA a su objetivo de cero emisiones de CO2, es decir, de huella de carbono cero, en cuanto al consumo directo de energía eléctrica.

Este objetivo se alcanzará con la planta fotovoltaica de autoconsumo proyectada en el Muelle de Ribera I sobre una superficie de más de una hectárea y una potencia nominal de 855 kilovatios, cuya licitación está prevista para las próximas semanas. Con esta última instalación, el cien por ciento de la energía eléctrica consumida directamente por la APA en el Puerto de Almería procederá de energía renovable.