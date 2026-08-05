El Ayuntamiento de Huelva adjudica por doce años el "mayor contrato" de eficiencia energética "de su historia"

Nueva Iluminación en el Paseo Independencia. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha adjudicado el nuevo contrato del servicio integral del alumbrado exterior, la renovación y mantenimiento del alumbrado interior, las instalaciones eléctricas y térmicas de los edificios municipales y las fuentes ornamentales, una actuación que supondrá una inversión de 71,4 millones de euros durante los próximos doce años "y que marcará un antes y un después en la gestión energética de la capital".

Así lo ha indicado el Consistorio en una nota, donde señala que se trata de uno de los contratos "más importantes" impulsados, "no solo por su volumen económico, sino porque permitirá unificar en un único servicio la gestión de las instalaciones eléctricas municipales, optimizando recursos, reduciendo costes, incorporando las tecnologías más avanzadas y convirtiendo el ahorro energético en nuevas inversiones para seguir mejorando Huelva".

La concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha asegurado que "este contrato representa un cambio de modelo en la forma de gestionar la energía en la ciudad" ya que "no hablamos únicamente de mantener instalaciones, sino de gestionar de manera inteligente todo el sistema eléctrico municipal para hacerlo más eficiente, más sostenible y más rentable para todos los onubenses".

En este sentido, la edil ha destacado que "por primera vez" se unifica en un único contrato el alumbrado público, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y térmicas de los edificios municipales, el consumo energético del alumbrado exterior y la renovación de todas estas infraestructuras. "Pasamos de distintos contratos independientes a una gestión integral que nos permitirá simplificar procedimientos, optimizar recursos y mejorar el servicio", ha dicho.

Asimismo, Mariló Ponce ha puesto el acento en el retorno social del contrato, apuntando que "los ahorros no se quedarán en una cifra; se transformarán en nuevas inversiones para seguir mejorando Huelva. Además, el contrato incorpora actuaciones de formación para favorecer la inserción laboral de colectivos vulnerables, preparando profesionales para responder a la demanda de empleo que está generando la transformación industrial de la capital".

Finalmente, la concejala ha señalado que "esta adjudicación también permitirá seguir embelleciendo Huelva con actuaciones de iluminación ornamental en espacios emblemáticos como el Muelle de la Compañía Riotinto, la Catedral de La Merced o la Fuente Huelva Descubridora, además de impulsar actuaciones en el Parque Moret vinculadas al astroturismo para avanzar hacia el reconocimiento de Huelva como destino Starlight".

UN ÚNICO CONTRATO

Según indica el Ayuntamiento, la principal novedad del contrato es la integración en un único servicio de todas las actuaciones relacionadas con el alumbrado público y las instalaciones eléctricas municipales. En este sentido, apunta que "hasta ahora, estas prestaciones se realizaban mediante diferentes contratos de mantenimiento, consumo y gestión".

Con esta unificación, el Ayuntamiento subraya que conseguirá "simplificar la gestión, mejorar la coordinación entre servicios y alcanzar un ahorro estimado de hasta 500.000 euros anuales únicamente por la optimización de los recursos".

La adjudicación contempla la gestión energética del alumbrado exterior, el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, la garantía total de los equipos, la ejecución de obras de renovación y mejora, así como el desarrollo de proyectos de eficiencia energética y otros servicios vinculados a la transición energética, la digitalización y la innovación municipal.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Asimismo, señala el Consistorio que el nuevo modelo "permitirá reducir el consumo energético del alumbrado público hasta un 70%, gracias a la renovación progresiva de las instalaciones mediante tecnología LED y sistemas de telegestión que adaptarán el funcionamiento de cada punto de luz a las necesidades reales de cada momento".

En paralelo, el Ayuntamiento extenderá la sustitución por iluminación LED en edificios municipales y colegios públicos, donde se prevé alcanzar ahorros de entre el 40 y el 50% del consumo energético. Además, en los centros educativos se implantará progresivamente iluminación circadiana, una tecnología que reproduce el comportamiento de la luz natural adaptándose a los ritmos biológicos de las personas para favorecer el bienestar, la concentración y el confort en los espacios interiores.

IA PARA GESTIONAR LA CAPITAL

El contrato incorpora un sistema inteligente de gestión energética (BMS) basado en inteligencia artificial que permitirá controlar de forma centralizada la iluminación, la climatización y el resto de instalaciones eléctricas municipales.

Esta tecnología ajustará automáticamente el funcionamiento de los edificios en función de las necesidades reales, del precio de la electricidad o de la disponibilidad de energía procedente de instalaciones fotovoltaicas, facilitando además el control remoto de todas las instalaciones y un mantenimiento predictivo mediante sistemas de alerta "capaces de anticipar averías o sustituciones antes de que se produzcan incidencias". Un modelo ya implantado "con éxito" en la Casa Colón y que ahora se extenderá al conjunto del patrimonio municipal.

Más allá de la eficiencia energética, el contrato incorpora un importante componente innovador y social. En este sentido, se reforzará la estrategia municipal de Huelva Innovation Sandbox, consolidando a la ciudad como laboratorio de pruebas para nuevas soluciones tecnológicas relacionadas con la energía, la sostenibilidad y la gestión urbana.

Además, la empresa adjudicataria desarrollará programas de formación "dirigidos especialmente a favorecer la inserción laboral de colectivos vulnerables, adaptando la oferta formativa a los perfiles profesionales que demanda la nueva industria implantada en Huelva y contribuyendo así a generar nuevas oportunidades de empleo", señala el Ayuntamiento.

El contrato incluye igualmente actuaciones para la divulgación y concienciación ciudadana en materia de eficiencia energética y transición ecológica, así como una oficina técnica específica para la monitorización del contrato y el desarrollo de proyectos innovadores.

NUEVA ILUMINACIÓN PARA EL PATRIMONIO

El Ayuntamiento ha destacado que "entre las mejoras incluidas destacan la renovación de la iluminación artística del Muelle de la Compañía Riotinto mediante un proyecto diseñado por especialistas en iluminación patrimonial, la nueva iluminación monumental de la Catedral de La Merced y la recuperación de la Fuente Huelva Descubridora, uno de los elementos más emblemáticos de la entrada a la capital".

Asimismo, el contrato contempla actuaciones en el Parque Moret orientadas a la protección del cielo nocturno "para favorecer la observación astronómica y avanzar hacia la obtención del reconocimiento de Huelva como destino Starlight, reforzando así la apuesta municipal por la sostenibilidad y el turismo ligado al medio ambiente".

Por otro lado, se ha adjudicado también el contrato para las obras de implantación del nuevo sistema de climatización del edificio del antiguo Cuartel de Santa Fe, una actuación que permitirá dotar de un sistema de climatización plenamente compatible con las características patrimoniales del inmueble, declarado Bien de Interés Cultural.

La intervención, adjudicada por un importe de 324.600 euros, será posible tras obtener la autorización de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía a la solución técnica planteada por el Ayuntamiento de Huelva, "garantizando la conservación de los valores patrimoniales del edificio y mejorando al mismo tiempo sus condiciones de confort y eficiencia energética".