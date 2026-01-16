CCOO-Jaén reclama una estrategia regional de biogás "para un desarrollo sostenible y justo en la provincia"

La secretaria general de CCOO en Jaén, Sivia de la Torre (c), junto a otras responsables del sindicato, en la comparecencia sobre plantas de biogás. - CCOO-JAÉN

JAÉN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Jaén ha exigido este viernes una estrategia regional de biogás y biometano "para un desarrollo sostenible y justo en la provincia", de modo que se eviten los "impactos negativos" que puede generar una actividad que "es una oportunidad, siempre que se desarrollen con criterios de transparencia, participación social y equilibrio territorial".

Así lo ha indicado la secretaria general, Silvia de la Torres, en la comparecencia que ha ofrecido este viernes tras reuniones para analizar el futuro del biogás en la provincia con expertos, Junta de Andalucía, sector agrario, asociaciones empresariales y plataformas ciudadanas.

Para el sindicato, hay "toda una serie de riesgos asociados a su implantación" y emanan, principalmente, de la "ausencia de planificación territorial e integración estratégica" que valore el impacto sinérgico del conjunto de proyectos de plantas de biogás y biometanización en el territorio.

Esto es, "no se ha diseñado un plan o programa estratégico sobre biogás/biometano, que debe someterse al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental estratégica (requisito de la UE)". Y es éste "previo e independiente a las autorizaciones ambientales integradas que deben solicitar cada uno de los promotores de los 23 proyectos de plantas de biogás/biometano que pretenden instalarse en la provincia de Jaén", según ha informado CCOO-Jaén.

Un territorio donde, cabe recordar, que son diversas las plataformas ciudadanas que han surgido contra esta instalaciones ante el impacto negativo que pueden suponer en la calidad de vida de la población, sobre todo, por posibles olores o contaminación de suelos o afectación en consumo de agua.

Por ello, desde el sindicato se ha considerado clave y decisiva una estrategia andaluza que establezca dónde y cómo deben instalarse las plantas, alineada con la Estrategia de Energía y Clima de España y de la Unión Europea. "El modelo que pretende implementarse en la provincia no es sostenible ni energéticamente, ni socialmente, ni medioambientalmente", ha subrayado De la Torre.

Al hilo, ha apuntado que "el sobredimensionamiento de las plantas propuestas, consideradas macroplantas industriales por el gran tonelaje de residuo utilizado como dieta, generan una serie de impactos sociales y ambientales mayores a los que se pretendía solucionar o evitar". De hecho, su ubicación den las proximidades de viviendas y núcleos urbanos "está generando un importante rechazo social".

Al respecto, ha defendido que, además de considerarse los riesgos potenciales para la salud que supone la cercanía a las zonas urbanas, es fundamental que se articule y defina un mecanismo para otorgar la licencia social operativa. Así, "estos proyectos deben ser respetuosos y transparentes con las comunidades locales", que "pueden verse afectadas por las externalidades y contaminación de estas instalaciones, tal como ha sucedido en otros territorios" de España.

CCOO-Jaén ha reconocido reconoce que las plantas de biogás/biometanización pueden ser una buena oportunidad para la gestión de los residuos orgánicos, tanto urbanos, agrícolas y ganaderos, como de la industria agroalimentaria. La comercialización del biometano puede incluso ser una fuente de ingreso adicional para explotaciones agrícolas y ganaderas.

No obstante, para que el impacto social sea positivo, "debe tratarse de pequeñas plantas, dimensionadas para el propio residuo generado". Por el contrario, lo que se está planteando en Jaén "son macroplantas destinadas a la producción de grandes volúmenes de gas que requieren, por consiguiente, de enormes cantidades de residuo (dieta), cantidades muy superiores a las actualmente disponibles en la provincia".

ALPERUJO

De la Torre ha indicado que, si bien las plantas de biogás son una buena solución para gestionar los residuos, en la provincia no hay actualmente un problema con los ellos "y, por lo tanto, no tiene sentido este volumen de proyectos y su excesiva magnitud". "La mayor parte de los proyectos que se están proponiendo utilizarían como dieta el alperujo que se genera en las almazaras, y que actualmente es la materia prima de las orujeras", ha dicho.

Al respecto, ha puntualizado que no es un residuo, sino un subproducto. Actualmente, las 13 orujeras que existen en la provincia gestionan prácticamente la totalidad del alperujo producido, que en el último año fue de 1.654.800 toneladas. Ha agregado que es "un sector que paga precios muy interesantes por los orujos, por la venta del aceite crudo de orujo y por las biomasas renovables de amplio uso como el hueso y el orujillo".

"Es cierto, que las orujeras deben renovarse para cumplir las exigencias de la UE sobre emisiones y adaptar los hornos tradicionales por el horno de pirólisis; pero también es justo señalar, que mantienen un volumen de empleo muy superior al que se generaría en una planta de biogás", ha comentado.

De ahí, que no se entienda la gran cantidad de proyectos de biometano que se plantean en una provincia donde apenas hay ganadería y donde, incluso en ausencia de orujeras, no se producen las enormes cantidades de alperujo requeridas.

Ha aludido, además, una reciente sentencia italiana relativa a implantación de estos proyectos de biogás, "que deja muy claro el principio de 'Foodfirst', que prioriza el uso del alperujo para la industria alimentaria sobre su uso energético". Un debate que "afectará a los proyectos" que los grandes productores de biometano tienen previstos en la provincia.

Además, dado que solo el 10% del alperujo se convierte en gas, queda el 90 por ciento de alperujo restante (digestato) como un nuevo residuo que tratar, por lo que se trata de "desvestir un santo, para vestir otro". "Y, en el peor de los casos, traer residuos de fuera o generar expresamente nuevos residuos para alimentar la dieta de estas plantas de biogás/biometanización", ha considerado.

DIGESTATO

El sindicato "tampoco considera viable" la gestión y valorización del digestato propuesta por los promotores. De la Torre ha explicado que, según los expertos en la materia, "los digestatos son la principal fuente de emisión de sustancias nocivas para la salud", por lo que deben ser correctamente almacenados en silos cerrados y "los proyectos en trámite de exposición pública los presentan en silos abiertos".

Los promotores proponen que este residuo se use como fertilizante, pero para ello se necesita un tratamiento o procesamiento adicional que encarece el proceso. Además, las grandes cantidades de fertilizante generado con este digestato no podrían ser asimiladas por los cultivos, "por lo que se rompería el principio de economía circular que tanto enarbolan los defensores de este modelo basado en macroplantas". "No existe suelo suficiente en la provincia para tanto digestato", ha subrayado.

Así las cosas, el sindicato va a solicitar a la Consejería de Industria, y paralelamente a través del portal de transparencia de la Junta de Andalucía, "información precisa y concreta sobre los proyectos presentados en la provincia". Y ello porque, a pesar de formar parte de la Hoja de Ruta del Biogás en Andalucía, no ha recibido "información que permita valorar y, sobretodo, asegurar que Jaén no es un territorio de sacrificio".

"En definitiva, CCOO de Jaén apuesta por un modelo donde el beneficio redunde en la comunidad, basado en pequeños proyectos autónomos y auto sostenidos, vinculados al territorio, cuya rentabilidad o rendimiento no sea sólo por un trasvase de fondos públicos a este tipo de proyectos", ha recalcado.

Por ello, ha exigido al Gobierno andaluz que "cumpla con su papel de director de orquesta" y plantee un plan o programa estratégico que dé lugar a un modelo que favorezca a la ciudadanía, empresas locales y agricultores, "corrigiendo el libre albedrío que actualmente impera".