Demolición del antiguo laboratorio del Veleta. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La demolición del antiguo Laboratorio de Física de la Universidad de Granada situado en la cumbre del Veleta ha comenzado y supondrá la eliminación de la última edificación que permanece en el pico, un hito histórico en la recuperación paisajística de las altas cumbres de Sierra Nevada.

La actuación responde al impacto paisajístico de esta instalación en el espacio protegido y se lleva a cabo mediante un convenio firmado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, la institución académica y Cetursa.

Los trabajos se enmarcan en el proyecto de restauración ambiental de las altas cumbres de Sierra Nevada, iniciado en 2001, y dan cumplimiento a una de las previsiones del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque nacional, de 2011.

En concreto, su apartado 6.1.3.4 incluye la recuperación paisajística de la cumbre del Veleta entre las actuaciones necesarias para la conservación del patrimonio cultural y el paisaje. Como paso previo a la demolición, entre 2020 y 2025 se retiraron las antenas y los repetidores que se habían instalado sobre el edificio, trasladados a un remonte de la estación de esquí.

Ahora, la retirada de la construcción permitirá recuperar una cumbre libre de edificaciones para el disfrute de su paisaje natural. Asimismo, desde la perspectiva de la protección del patrimonio histórico, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura ha concluido que no se aprecian circunstancias que justifiquen formular objeciones a la demolición propuesta por razón de la eventual catalogación del inmueble.

EL ORIGEN DEL LABORATORIO

El Laboratorio de Física de la Universidad de Granada en el Veleta se construyó en la misma cúspide del pico, concretamente en la arista del Tajo, en su parte noreste, conforme al proyecto del arquitecto Miguel Olmedo.

El edificio materializaba una iniciativa presentada por la institución académica y aprobada en 1956 por el entonces Ministerio de Educación Nacional. Las obras se desarrollaron durante el verano de 1961 y duraron unos tres meses.

La instalación contaba con tres habitaciones, ocupaba una superficie aproximada de 50 metros cuadrados y su presupuesto fue de unos siete millones de pesetas. Su inauguración tuvo lugar el 26 de octubre de aquel año, cuando Emilio Muñoz Fernández era rector de la Universidad de Granada.

Durante sus casi veinte años de actividad, entre 1961 y 1980, el laboratorio acogió investigaciones sobre la ionosfera, astrofísica general y meteorología.

Al quedar obsoletos sus equipos, estas investigaciones se trasladaron a instalaciones más modernas, entre ellas las que la ficha identifica como observatorio de Sierra Nevada/Borreguiles en 1981, con referencia al Mojón del Trigo.

Posteriormente, la cubierta y la estructura del edificio sirvieron únicamente como soporte para antenas y repetidores de distintos organismos públicos que necesitaban conexión eléctrica en altura, hasta su retirada.

Aunque popularmente se conocía como el "refugio-laboratorio", el inmueble nunca fue un refugio público de montaña. Se trataba de una instalación de uso privado de la Universidad de Granada que solo sirvió como refugio para actividades y travesías universitarias y que permaneció totalmente cerrada al público general.