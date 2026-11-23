Un voluntario de Cruz Roja Cádiz en una jornada sobre cambio climático a escolares del CEIP Lapachar de Chipiona (Cádiz) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CHIPIONA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

Cruz Roja Cádiz ha celebrado en el CEIP Lapachar de Chipiona una de las charlas del proyecto 'Sensibilización eje planeta y cambio climático', que aborda cuestiones de actualidad como el cambio climático y sus efectos en las localidades.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz a través de la convocatoria de subvenciones a proyectos de educación para el desarrollo 2026, que concede el Servicio de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional, del que es responsable la diputada Ana Moreno.

En una nota, la Diputación ha señalado que se trata de una serie de charlas y talleres de sensibilización para la comunidad educativa, donde se trata cuestiones relativas al cambio climático que aborda cuestiones de actualidad como el cambio climático y sus efectos a nivel local.

Estas charlas se están ejecutando en diferentes centros educativos de Chipiona, a cargo de un voluntario de Cruz Roja y no es la primera vez que se llevan a cabo en la localidad, pues también se han celebrado con buena acogida en cursos anteriores.