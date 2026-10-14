CTA e Iberdrola analizan el rol clave de electrificación y almacenamiento energético para las renovables

Foto de familia en el encuentro del Observatorio de Innovación CTA e Iberdrola. - CTA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Innovación CTA, con el patrocinio de Iberdrola, ha celebrado este miércoles un encuentro para analizar el rol estratégico de la electrificación y el almacenamiento energético para el futuro de las energías renovables. El encuentro, con más de 40 asistentes, tuvo lugar en la sede de Inerco, empresa miembro de CTA, en Sevilla TechPark.

Según ha informado la entidad en una nota, la jornada abordó uno de los grandes desafíos de la transición energética: el almacenamiento de energía y reunió a expertos, empresas tecnológicas e instituciones para analizar cómo las distintas soluciones de almacenamiento están transformando el sistema energético y acelerando el camino hacia una economía baja en carbono, con especial foco en la electrificación.

La secretaria general de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Almudena Gómez Velarde, ha participado en la inauguración del encuentro donde ha reclamado la necesidad de alinear el desarrollo del almacenamiento energético con las redes de distribución y los requerimientos del sistema. El objetivo de esta planificación conjunta es "garantizar la competitividad de la industria andaluza y facilitar la llegada de nuevas inversiones".

"Andalucía debe avanzar en la gestión de la energía limpia para ponerla directamente al servicio de la actividad económica y del tejido productivo que permita generar empleo", ha señalado la secretaria general.

Por su parte, el delegado de Iberdrola en Andalucía, Antonio Fernández, ha apuntado que "la electrificación es un factor de competitividad. Para una empresa, electrificar sus procesos puede significar optimizar el uso de la energía, ganar eficiencia y reducir costes. Se trata, en definitiva, de aprovechar una energía limpia, barata y eficiente para impulsar la actividad y el crecimiento de nuestras empresas".

El director general de CTA, Elías Atienza, ha destacado que "el gran reto ya no es solo producir más energía renovable, sino ser capaces de integrarla, almacenarla y utilizarla de forma eficiente cuando la industria y el sistema energético la necesitan".

En su opinión, "la electrificación y el almacenamiento son, por tanto, piezas clave para avanzar en la descarbonización, pero también una oportunidad para generar innovación, inversión y competitividad empresarial". "Desde CTA queremos ayudar a que esas oportunidades tecnológicas se traduzcan en proyectos y soluciones reales", ha apostillado.

El vicepresidente de la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético), Eugenio Domínguez, Aepibal, ha afirmado que "la gran oportunidad del almacenamiento para España no consiste solo en instalar más gigavatios, sino en aprovechar ese despliegue para desarrollar capacidad tecnológica e industrial propia".

A su juicio, "hay espacio para generar valor en electrónica de potencia, sistemas de control, software, ingeniería, validación, certificación y operación, y convertir los proyectos españoles en referencias que después puedan escalarse y exportarse a otros mercados".

"Los nuevos requisitos de red abren una oportunidad para desarrollar tecnología y producto en España. Para aprovecharla, necesitamos especificaciones claras, infraestructuras de validación y proyectos que permitan demostrar las soluciones y convertirlas en referencias exportables. En este ámbito, CTA puede desempeñar un papel relevante conectando industria, conocimiento y demostración tecnológica", ha apuntado el vicepresidente de Aepibal.

Además, el consultor senior de Innovación en Energía de CTA, Germán López, ha moderado una sesión sobre tecnologías y soluciones prácticas de almacenamiento energético para el sistema del futuro, en la que participaron representantes de CEN Solutions, Ingelectus, Inerco y Bluesolar.

El director de Tecnología e Innovación de CEN Solutions, José López, ha explicado que los principales retos en la operación y mantenimiento de sistemas BESS, mientras que el CEO de Ingelectus, Daniel Morales, describió el control centralizado en sistemas de almacenamiento como piedra angular para la flexibilidad y estabilidad del sistema eléctrico.

Por su parte, el director de Negocio de Tecnologías Energéticas y de Descarbonización de Inerco, Francisco Rodríguez, ha detallado que la aplicación del almacenamiento térmico para suministro de calor renovable a la industria; y el CEO de Bluesolar, Comunicado de prensa 3 / 3 José Caparrós, mostró como solución el almacenamiento hidrotérmico para carga de base renovable en centros de procesamiento de datos.