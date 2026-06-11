Diputación de Cádiz y AGI estudian vías de colaboración en materia de energías renovables

Javier Vidal con representantes de la AGI. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en Algeciras, en la que han analizado posibles vías de colaboración en materia de energías renovables y transición energética.

Según ha indicado la Diputación en una nota, Javier Vidal ha presentado los servicios y líneas de actuación de la Agencia Provincial de la Energía, dependiente de la Diputación, mientras que los representantes de AGI han dado a conocer las iniciativas que las grandes industrias del Campo de Gibraltar están impulsando para avanzar hacia modelos productivos más sostenibles y eficientes energéticamente.

Vidal ha valorado los beneficios recíprocos que puede deparar esta relación, señalando que por una parte, Diputación puede captar la experiencia real de empresas energéticas y conocer las incidencias de dicho sector, al tiempo que AGI puede conocer los resultados que la Agencia Provincial de la Energía obtiene de su participación en foros nacionales y europeos como Eneragen o Fedarene.

La Agencia Provincial de la Energía forma parte del Área de Transición Ecológica de la Diputación de Cádiz y tiene entre sus principales objetivos el fomento de las energías limpias, la mejora de la eficiencia energética, la reducción de emisiones contaminantes y el impulso de actuaciones que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y a la lucha contra el cambio climático en el conjunto de la provincia.

Durante el encuentro también se ha puesto de relieve el papel estratégico que desempeña el Campo de Gibraltar en el proceso de transformación energética. La comarca alberga algunas de las empresas más potentes del tejido industrial andaluz y nacional, muchas de ellas situadas a la vanguardia de las energías renovables mediante proyectos innovadores vinculados, entre otros ámbitos, al hidrógeno verde.

Estas iniciativas, según ha indicado Diputación, representan una importante oportunidad para el desarrollo económico de la provincia, la generación de empleo de calidad y el liderazgo de Cádiz en la transición hacia un modelo energético más sostenible.

Desde AGI también se han apuntado las actuales incertidumbres generadas por los conflictos internacionales y su repercusión en los costes de producción, así como su defensa del cambio de modelo energético pese a la tardanza en la concreción de dicha transición.

Con el encuentro celebrado se busca, desde la Agencia Provincial de la Energía, una relación más especializada, considerando que Diputación y AGI ya mantienen una relación estable a través de convenios alcanzados en el marco de la iniciativa Dipuinnova y Dipuinnova Plus. El último de estos acuerdos, suscrito a final de mayo, pretende dar más visibilidad al peso económico y social de estas grandes industrias gracias al desarrollo del proyecto 'Conoce el polo industrial y logístico del Campo de Gibraltar'.