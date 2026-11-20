Archivo - Fachada de la Diputación de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha resaltado el casi centenar de personas que han formalizado ya su inscripción para asistir a la jornada 'Sostenibilidad energética y acción climática en la provincia de Cádiz' el próximo 25 de noviembre.

La sesión ha sido organizada por la Agencia Provincial de la Energía en el marco de la conmemoración del 20 aniversario de la puesta en marcha de este organismo, dependiente de la Diputación de Cádiz y adscrito al Área de Transición Ecológica.

En una nota, la institución provincial ha señalado que aunque el plazo de inscripción continúa abierto, el dato sobre la participación "refrenda el interés de la ciudadanía" por "compartir experiencias e impulsar iniciativas para afrontar los retos actuales de la transición ecológica".

La sesión, que reunirá a especialistas, responsables municipales y representantes del sector energético a nivel internacional, se desarrollará durante la mañana del 25 de noviembre a partir de las 10,00 horas en la Casa de Iberoamérica, en la ciudad de Cádiz

Tras la bienvenida institucional, a cargo del vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica de la Diputación, Javier Vidal, la reconocida politóloga, socióloga y analista, Cristina Monge, será la encargada de ofrecer la ponencia que dará contexto a toda la jornada.

Con el título 'La gran oportunidad', disertará sobre las claves sociales, territoriales y políticas para transformar los desafíos ambientales actuales en un motor de cambio para el desarrollo sostenible.

El enfoque más internacional de la jornada llegará de la mano de Filip Dumitriu, director de la Federación Europea de Agencias de Energía y Medio Ambiente (Fedarene), quien realizará una ponencia denominada 'Situación actual de la energía y el clima en Europa: el papel de las agencias de energía y clima'.

A continuación, se celebrará una mesa redonda en torno a las buenas prácticas locales en sostenibilidad energética y acción climática. El debate contará con la participación de los alcaldes de La Línea y Alcalá del Valle, Juan Franco y Rafael Aguilera, el concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Puerto Real, Iván Canca, y el ingeniero del Ayuntamiento de Chipiona, Antonio Pedrosa. Marga Rodríguez, gerente de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen), moderará la conversación.

El formulario para inscribirse a esta jornada, gratuita, está disponible en https://forms.gle/bFMBG5CHMVUkEora8. En ese mismo formulario es posible también apuntarse a la gala de entrega de los reconocimientos APEC a la Transición Ecológica Local.

Estos galardones están destinados a distinguir la trayectoria y el compromiso de ayuntamientos, entidades, organizaciones y profesionales de la provincia con la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la movilidad sostenible. Se entregarán un total de 13 reconocimientos, distribuidos en siete categorías.

Creada en 2005 por la Diputación de Cádiz, la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Cádiz ha contribuido a poner en valor los recursos energéticos de la provincia, generar sinergias con otros territorios europeos y fomentar acciones para avanzar en la transición energética de forma equilibrada de la provincia.