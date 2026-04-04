La Diputación de Huelva impulsa iniciativa de sensibilización en diez centros educativos de la provincia

Actividad de la geoescuela en Zufre. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva, a través del Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos, está desarrollando el programa Geoescuela, una iniciativa de educación y sensibilización ambiental integrada en el proyecto europeo Geotrans, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Interreg España-Portugal (Poctep) 2021-2027.

Tal y como ha emitido la institución provincial, el objetivo estratégico de este proyecto transfronterizo es "preparar la candidatura del territorio a Geoparque Mundial de la Unesco, reforzando su identidad geológica, cultural e histórica y su potencial como motor de desarrollo sostenible".

De este modo, esta iniciativa constituye "una de las principales actuaciones de participación social del proyecto", alineada con los criterios establecidos por la Unesco para los Geoparques Mundiales, que exigen una "implicación activa" de la comunidad local y del sistema educativo en la valorización del patrimonio geológico.

En suma, el programa se está desarrollando en diez centros educativos ubicados en los municipios de Rosal de la Frontera, Encinasola, Almonaster, Corteconcepción, Zufre, Higuera de la Sierra, Cala, El Campillo, Berrocal y El Repilado, en el término municipal de Jabugo. Las acciones están dirigidas al alumnado de quinto y sexto de Educación Primaria, una "etapa idónea para profundizar en el conocimiento del medio natural, la geodiversidad y los valores asociados al desarrollo sostenible".

Para esta actuación se ha diseñado un programa específico de contenidos educativos adaptado tanto al marco curricular como a los parámetros exigidos por la Unesco en materia de Geoparques Mundiales. La intervención "combina el desarrollo de contenidos en el aula vinculados al patrimonio geológico, natural y cultural del entorno con la aplicación de una guía metodológica específica para el trabajo en centros educativos, que incluye formación dirigida al profesorado participante".

Asimismo, el programa incorpora actividades exteriores con el alumnado en zonas de interés geológico del entorno del municipio donde se ubica cada centro, lo que "permite conectar el aprendizaje teórico con la experiencia directa sobre el territorio".

Dentro de este programa, se han desarrollado un total de diez visitas al medio natural, donde los alumnos han podido conocer los principales valores geológicos, culturales y naturales de sus municipios. La iniciativa continúa ahora con excursiones de los estudiantes a otros municipios incluidos en el Geoparque y concluirá con una jornada final conjunta donde se expondrán los trabajos realizados en el marco del programa Geoescuela.

En concreto, la iniciativa responde a una estrategia de educación territorial y sensibilización ambiental orientada a introducir el concepto de Geoparque como "elemento clave" en el conocimiento del medio y en la construcción de identidad local. Al mismo tiempo, promueve la participación y la planificación estratégica en clave de desarrollo rural sostenible, "sensibilizando desde edades tempranas sobre la relevancia del Geoparque como fuente de oportunidades socioeconómicas y como garantía de preservación del patrimonio natural y cultural único de la zona". De este modo, se impulsa la puesta en valor del patrimonio geológico "como base para afrontar retos estructurales como el despoblamiento y la cohesión territorial".

Bajo este contexto, los Geoparques Mundiales de la Unesco integran conservación, educación y desarrollo local en una misma estrategia territorial. En este contexto, el programa Geoescuela, puesto en marcha por la Diputación, a través de su Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos, se configura como una "herramienta esencial" para consolidar el arraigo social del proyecto Geotrans y garantizar que la futura candidatura cuente con "una base comunitaria sólida y consciente del valor de su territorio".

Con esta actuación, la Diputación refuerza su apuesta por una política pública que vincula educación, sostenibilidad y desarrollo rural, situando a la comunidad educativa como "actor estratégico" en la construcción de un modelo territorial basado en el conocimiento, la participación y la valorización del patrimonio de la provincia.