Una empresa de fertilizantes sostenibles ocupará una nave de Andalucía Emprende en Níjar (Almería)

El delegado territorial de Economía y Universidad de la Junta en Almería, Guillermo Casquet, junto a concejales de Níjar y trabajadores del CADE de San Isidro. - JUNTA DE ANDALUCÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

La empresa Alkam Agroibérica, dedicada al desarrollo de fertilizantes personalizados y sostenibles, ha firmado un contrato de incubación empresarial por el que hará uso de una nave gestionada por Andalucía Emprende en Níjar (Almería) para desarrollar su actividad.

La compañía desarrolla fórmulas específicas adaptadas al territorio, y potencia bioestimulantes y fertilizantes orgánicos de nueva generación, según ha informado la Junta en una nota.

El delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Almería, Guillermo Casquet, ha visitado este martes las instalaciones de la compañía, donde se ha formalizado el acuerdo.

Previamente, Casquet ha visitado el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de San Isidro, acompañado por los trabajadores del centro y los concejales del Ayuntamiento de Níjar Ángeles Góngora y Manuel Herrero.

Durante el encuentro, el delegado ha conocido los servicios de asesoramiento, acompañamiento y consolidación de iniciativas empresariales que el centro ofrece a emprendedores y empresas del municipio y que contribuyen al desarrollo económico de la comarca.

Asimismo, ha trasladado a sus trabajadores la importancia de apoyar a las empresas en sus fases iniciales y de ofrecer espacios adecuados "para favorecer su crecimiento y competitividad".

En este sentido, ha destacado el papel del CADE como una "herramienta de impulso al tejido empresarial local, contribuyendo a la creación de empleo y a la generación de nuevas oportunidades económicas en municipios con una marcada vocación emprendedora como Níjar".