La empresa del sevillano Pablo Vidarte desarrolla una tecnología que permite a las plantas emitir luz sin electricidad

Tecnología capaz de hacer que las plantas emitan luz sin necesidad de electricidad ni de modificación genética. - BIOO

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa española Bioo, liderada por el sevillano Pablo Vidarte y especializada en el desarrollo de infraestructuras vivas basadas en biotecnología, ha desarrollado Bioo Lumina, una tecnología capaz de hacer que las plantas emitan luz durante la noche sin necesidad de electricidad ni de modificación genética. El resultado es una planta que, durante el día, mantiene el mismo comportamiento que cualquier otra y que, al caer la noche, desprende una iluminación tenue.

La compañía, según ha explicado en una nota, ha desarrollado esta innovación tras diez años de investigación con el objetivo de crear un sistema capaz de integrar la iluminación en las propias plantas, respetando su funcionamiento natural y sin recurrir a infraestructuras eléctricas.

"Nuestro primer desarrollo fue un biorreactor capaz de generar electricidad a partir del suelo para alimentar puntos de luz. A partir de ahí quisimos ir más allá y alcanzar algo que hasta hace poco pertenecía a la ciencia ficción", explica Pablo Vidarte, fundador y CEO de Bioo.

En este sentido, ha señalado que en la compañía se preguntaban "cuál sería el nuevo punto de luz en el mundo y por qué no lograrlo en simbiosis con la naturaleza: dejar que sean las propias plantas las que generen la luz, en lugar de depender de sistemas artificiales, y hacerlo, además, ayudándolas a crecer".

Lumina funciona mediante la aplicación de un compuesto biocompatible sobre las hojas. La planta lo absorbe de forma natural en aproximadamente 24 horas y, a partir de ese momento, es capaz de almacenar parte de la energía solar captada durante el día para liberarla posteriormente en forma de luz visible durante la noche.

"El proceso no interfiere en la fotosíntesis ni altera el genoma del vegetal", ha asegurado la compañía, que ha incidido en que, de hecho, el compuesto cumple una segunda función: "actúa como fertilizante y contribuye a mantener la salud de la planta".

UN AHORRO ENERGÉTICO DE HASTA EL 90%

Al prescindir de cableado y de infraestructura eléctrica, Lumina abre la puerta a incorporar la vegetación como parte de los sistemas de iluminación de determinados entornos: senderos, zonas ajardinadas, accesos y espacios de tránsito nocturno. En términos ambientales, la compañía cifra el ahorro energético en hasta un 90% y la reducción de la contaminación lumínica en hasta un 95% frente a los sistemas de iluminación convencionales.

Actualmente, Lumina ya está instalada en parques, zonas residenciales, campos de golf, resorts y edificios de oficinas de cuatro continentes. En España lidera el número de edificios biotecnológicos, del puerto de Ibiza al Laberintus Park de Málaga, o el edificio Aura de Barcelona. En el resto de Europa figuran espacios como el Eden Project, en Reino Unido, o el museo de Justiniano, en Serbia.

En Oriente Medio hay campos de golf bioluminiscentes y proyectos de barrios y ciudades en Riad, Dubái y Qatar; en China, Shanghái y Hangzhou cuentan ya con plantas luminiscentes en áreas públicas; y en América, los proyectos van desde Punta Cana hasta ciudades de Estados Unidos y Sudamérica.

"La naturaleza lleva millones de años resolviendo problemas complejos de forma eficiente", ha señalado Vidarte, quien ha destacado que "Lumina es un ejemplo de cómo la biotecnología puede ampliar el papel de las plantas, que dejan de ser únicamente elementos ornamentales para convertirse también en parte de la infraestructura urbana".

Lumina forma parte de las distintas líneas de investigación que Bioo desarrolla en el ámbito de la biotecnología aplicada a las ciudades. Junto a ella, la compañía trabaja en soluciones capaces de generar electricidad y agua a partir de la actividad biológica del suelo, así como en interfaces vegetales que permiten utilizar las plantas como elementos interactivos, capaces de responder al tacto.

Con sedes en Barcelona, Riad y Shanghái, Bioo desarrolla proyectos internacionales a través de una red de más de 50 distribuidores y cuenta con seis patentes relacionadas con sus desarrollos tecnológicos.