Enagás y Axpo presentan en el Puerto de Huelva un buque de suministro de GNL para la descarbonización del sector

Presentación en el Puerto de Huelva el barco de bunkering 'Alisios LNG' de Enagás y Axpo, que operará en el sur de la península ibérica. - ENAGÁS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, y el CEO de Axpo Iberia, Ignacio Soneira, han presentado este jueves en el Puerto de Huelva el barco de bunkering 'Alisios LNG', que operará en el sur de la península ibérica. El buque, que impulsará el uso del GNL y del bioGNL como combustibles sostenibles para la descarbonización del transporte marítimo, es propiedad de Enagás -a través de su filial Scale Green Energy- y ha sido fletado por Axpo para su uso comercial.

Según ha indicado la empresa en una nota de prensa, al acto de presentación oficial han asistido el secretario de estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; el viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana; y la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

De este modo, el secretario de estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha puesto el acento en la "importancia" de la colaboración público-privada para "dar respuesta a los desafíos para el futuro y para abordar los retos que afronta el sistema portuario y el transporte marítimo en su conjunto". En este sentido, ha señalado que la inversión en puertos está destinada a construir un sistema portuario "más competitivo, verde y conectado".

Al respecto, ha incidido en que dentro del Plan de Inversiones de las Autoridades Portuarias para el año 2029 se destinan 1.000 millones para proyectos de sostenibilidad ambiental en los puertos, reafirmando el "papel fundamental" de estas infraestructuras como "punta de lanza de la transición energética en España". Además, el pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaba el Plan de Acción Nacional para la Descarbonización del Transporte Marítimo, que incluye un plan de ayudas públicas de 250 millones de euros en los próximos cinco años.

Por otro lado, el viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, ha destacado que en Andalucía la industria "crece como nunca lo había hecho", ya que desde 2018 su Valor Agregado Bruto (VAB) "ha crecido en un 34%, y ello, impulsado no solo por la industria manufacturera en la que Huelva tiene tanto que decir, sino también por esa gran palanca que es la energía".

En este sentido, ha subrayado que "la transición energética está jugando un papel fundamental para el crecimiento de la industria", pero además "proyecta un futuro aún más prometedor". De este modo, "la energía limpia supondrá un importante factor de localización industrial que juega a favor de Huelva". "Aquí hay talento y energía, y eso es garantía de futuro para nuestra industria y de futuro de calidad de vida para los andaluces", ha resaltado.

Por su parte, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha agradecido a Enagás y Axpo la puesta en servicio del buque 'Alisios LNG' para el suministro de combustibles sostenibles destinados al transporte marítimo en el sur de la península. En este sentido, Santana ha destacado que "esta iniciativa contribuye a reforzar la apuesta del Puerto de Huelva, como clúster energético e industrial, en su liderazgo para impulsar la transición energética del entorno portuario, además de poner de manifiesto su capacidad para atraer proyectos vinculados a la descarbonización del sector, generando a la vez sinergias con las empresas de la comunidad portuaria".

Asimismo, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha subrayado que la puesta en marcha del buque 'Alisios LNG' supone "un hito clave en el desarrollo de infraestructuras que contribuyen a la descarbonización del sector marítimo y a la adopción de combustibles sostenibles, como el GNL y el bioGNL, cumpliendo con su desarrollo los objetivos europeos de reducción de emisiones".

Por otro lado, el CEO de Axpo Iberia, Ignacio Soneira, la puesta en operación de este nuevo buque representa "un paso clave para consolidar el liderazgo de Axpo en el negocio de bunkering de GNL en el mercado de pequeña escala (small-scale), ayudando a la descarbonización del transporte marítimo".

Asimismo, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha puesto de relieve la "estrecha vinculación" del municipio con el desarrollo industrial y energético del entorno portuario. En este sentido, ha destacado que iniciativas como la puesta en marcha del buque 'Alisios LNG', "refuerzan el papel estratégico de este enclave en el ámbito energético y logístico".

"UN BUQUE AVANZADO ANTE LA DEMANDA DE COMBUSTIBLES SOSTENIBLES"

Preparado para operar tanto con GNL como con bioGNL, el 'Alisios LNG' cuenta con una capacidad de almacenamiento de 12.500 metros cúbicos, lo que le permite responder con eficacia a las necesidades de suministro. El buque incorpora sistemas avanzados que le proporcionan una gran capacidad de maniobra, posibilitando las operaciones en distintos entornos portuarios.

Además, dispone de tecnología diseñada para conservar el combustible en las mejores condiciones y optimizar su gestión durante toda la travesía. Todo ello convierte al 'Alisios LNG' en una embarcación versátil, eficiente y fiable" para el abastecimiento de combustibles más sostenibles.

De este modo, Enagás --a través de su filial Scale Green Energy-- se consolida como "armador de referencia" en el bunkering de GNL del sur de Europa, al contar ya con cuatro buques: Alisios LNG, Levante LNG, Mistral LNG (en construcción) y Haugesund Knutsen.

Tanto el GNL como el bioGNL se convierten así en los combustibles alternativos mejor posicionados para liderar la transición energética, al contar con la flota disponible y la infraestructura que aportan las siete plantas de regasificación españolas, adaptadas para suministrar GNL y bioGNL para bunkering: Barcelona, Cartagena, Huelva, El Musel (Musel E-Hub), Bilbao (BBG), Sagunto (Saggas) y Mugardos (Reganosa).

Por su parte, Axpo continúa ampliando su cartera de bioGNL y forjando asociaciones con líderes de la industria. Los esfuerzos de colaboración resultan "esenciales" para alcanzar los objetivos de "emisiones globales y avanzar en un futuro más limpio y sostenible para la logística marina".

La entrada en operación del 'Alisios LNG' permitirá responder al incremento de la demanda de combustibles alternativos en el sector, en un momento marcado por la nueva normativa europea que exige reducir progresivamente las emisiones asociadas al transporte marítimo.

El bunkering de GNL ha registrado un crecimiento exponencial en los últimos años en España, multiplicando por cuatro su actividad desde 2023 hasta 2025. El año pasado, las cargas de GNL en el territorio español crecieron un 64%, posicionándose como "hub estratégico en el sur de Europa para suministro de combustibles sostenibles".

Comparado con los combustibles tradicionales, el GNL elimina el cien por cien de las emisiones de óxidos de azufre (SOX), entre el 80 y el 90% las de óxidos de nitrógeno (NOX) y el 25% las de CO2. Con la utilización del GNL como combustible marítimo en España se podrían llegar a reducir alrededor de dos millones de toneladas de CO2 hasta 2030, lo que equivaldría a la sustitución de más de un millón de vehículos de combustión por vehículos eléctricos.

El servicio de bioGNL, por su parte, no tiene emisiones asociadas y utiliza la infraestructura interconectada desde las plantas de regasificación, para que el biometano inyectado en la red gasista se reconozca como bioGNL -biocombustible líquido que se obtiene mediante el procesamiento de residuos orgánicos domésticos e industriales-.