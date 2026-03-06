El Gobierno destaca la inversión en la red de energía "estratégica" de hidrógeno verde, con nodo principal en Andalucía

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una visita a las instalaciones de Moeve para conocer los proyectos Positive Motion y Valle Andaluz del Hidrógeno Verde (Foco Onuba). - Eduardo Briones - Europa Press

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado este viernes en Huelva la inversión de 3.000 millones de euros desarrollada por el Ejecutivo central en "los últimos años" en "diferentes lugares de producción" para poner "en marcha y a punto" la red energética estatal de hidrógeno verde, con dos nodos principales en Andalucía, uno en la provincia onubense y otro en la de Cádiz para "ser capaces de generar un volumen importante de esta energía" que será "estatégica" para la independencia energética.

Así lo ha manifestado Montero en el marco de una visita las instalaciones de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva), para conocer los proyectos Positive Motion y Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de la empresa, donde ha destacado que se trata de "un lugar estratégico para el futuro de España y de Andalucía" con una gran inversión en materia de esta nueva fuente de energía --el hidrógeno verde-- que, "a todo criterio experto muestra que es una de las grandes esperanzas de las energías limpias para el futuro".

Esto, según ha subrayado la vicepresidenta primera del Gobierno, "nos van a permitir tener capacidad de generar una energía limpia, barata, y ser independientes estratégicamente".

Asimismo, Montero ha subrayado la capacidad de generación de empleo asociada a estas inversiones, de forma que "se calcula que entre las plantas de Huelva y de Cádiz estamos hablando de en torno a 10.000 puestos de trabajo, de los que mil son directos, de alta cualificación, con titulaciones que permitan atraer talento, y unos 9.000 que pertenecen a los empleos indirectos".

La vicepresidenta primera ha explicado que esta visita obedece también a la necesidad de "escuchar" a la empresa y trasladar "cuáles son los requerimientos añadidos que podamos plantear para el futuro, después de la inversión que anunció la propia empresa y que se tiene que seguir plasmando en esta red de energía".

"La energía verde, el hidrógeno verde, se va a relacionar cada vez más con Andalucía y, por tanto, es un placer el poder visitar estas instalaciones y escuchar cuáles son las siguientes etapas que tenemos que recorrer en materia normativa y también en materia de inversión una vez que el plan de recuperación ya se retira y tiene que ser el Gobierno de España con otras administraciones los que consigamos mantener este ritmo que nos va a permitir ser potencia en una fuente energética, que para el futuro es primordial", ha concluido.