El Gobierno otorgan 473.000 euros a un proyecto de economía circular de Almería para gestionar residuos plásticos

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha aprobado una ayuda de 473.176 euros para el fomento de un proyecto de gestión de residuos plásticos de terceros a desarrollar por la empresa Reciclados Níjar S.L.

Se trata de uno de los 15 proyectos andaluces que contarán, en conjunto, con 13,33 millones de euros para el desarrollo de sus iniciativas dentro de la resolución provisional de la convocatoria de concesión subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso de la Economía Circular en el sector del plástico en el marco del Perte de Economía Circular del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De las 201 solicitudes recibidas, se han seleccionado 125 proyectos, siete de ellos se llevan a cabo por agrupaciones que aúnan a 14 empresas. En cuanto a su naturaleza, el 48,12 por ciento están lideradas por pymes (24,82 por ciento por pequeñas empresas y el 23,31 por ciento por medianas empresas), mientras el resto, el 51,87 por ciento, no están catalogadas como pymes.

En total, estas iniciativas serán ejecutadas por 132 empresas que destacan por su compromiso con la circularidad de sus proyectos, y que recibirán ayudas de entre 100.000 euros y cerca de nueve millones de euros por proyecto. Los proyectos deberán estar finalizados, como máximo, el 31 de octubre de 2027.

La categoría que más ayudas recibe es la actuación dirigida a la mejora en la gestión de residuos a terceros, que presenta 45 proyectos con una aportación de 84,2 millones de euros, lo que pone de manifiesto el papel que va adquiriendo la implantación de innovadoras tecnologías que permitan fomentar la economía circular en el sector del plástico.

Los proyectos que agrupan el incremento del nivel de protección medioambiental de los beneficiarios (mejoras medioambientales de la entidad que disminuyan los impactos de sus productos o sus propios residuos) cuenta con 62 proyectos y 61,6 millones de ayuda, revelando que reducir la extracción y el consumo de materias primas vírgenes, la generación de residuos, la emisión de microplásticos o el uso de polímeros y materiales con menores impactos ambientales es una de las grandes preocupaciones de las empresas en esta convocatoria.

En esta línea, también destaca que entre los beneficiarios hay 13 proyectos para investigación y desarrollo para el ecodiseño (3,1 millones) y cinco proyectos de digitalización para innovar en materia de procesos y organización para innovaciones organizativas y de proceso que repercutan en una mayor circularidad (2,8 millones).