Huelva avanza en la movilidad sostenible con unas jornadas de análisis y debate

II Jornada de Movilidad Sostenible de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, junto a Emtusa, ha celebrado este jueves la II Jornada de Movilidad Sostenible, un encuentro que se consolida en su segunda edición reuniendo a representantes de las administraciones públicas, empresas del sector, expertos y profesionales con el objetivo común de reflexionar y avanzar hacia una movilidad más eficiente, sostenible y centrada en las personas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la jornada se ha planteado como espacio de análisis, debate y generación de propuestas para convertir a Huelva, según ha señalado el primer teniente alcalde de Urbanismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias "en referente de la movilidad sostenible a nivel nacional aprovechando este momento clave para la ciudad, inmersos en un profundo proceso de transformación urbanística, económica y social, vinculado a nuevas inversiones y a la apuesta decidida por las energías renovables, con el hidrógeno verde como eje estratégico del desarrollo futuro".

Así, durante la apertura institucional, Felipe Arias ha destacado que "esta transformación no es abstracta, sino que se materializa en las calles, los barrios y en la vida cotidiana de los onubenses, con el objetivo último de mejorar su calidad de vida". En este sentido, el edil ha asegurado que "la movilidad sostenible se consolida como uno de los pilares fundamentales para construir una ciudad moderna, próspera, atractiva y comprometida con el bienestar de la ciudadanía".

A lo largo de la mañana se han desarrollado varias mesas redondas en las que se han abordado cuestiones clave como el transporte de viajeros, la intermovilidad, la electromovilidad, las nuevas tecnologías aplicadas al transporte, los combustibles alternativos y los retos del sector en el actual contexto de transición energética. Un programa que ha permitido compartir experiencias, analizar dificultades y plantear soluciones reales para el presente y el futuro de la movilidad urbana.

Asimismo, se ha puesto en valor el papel estratégico de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva, Emtusa, en la vertebración de la ciudad y los importantes avances realizados durante el último año para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética del transporte público, con la incorporación de autobuses eléctricos de cero emisiones que se incrementarán con la inminente licitación de seis nuevos vehículos, la instalación de cargadores eléctricos en las cocheras o la implantación de marquesinas inteligentes alimentadas por energía solar, que ofrecen información en tiempo real a los usuarios.

Más allá de las infraestructuras y la tecnología, la jornada ha subrayado la necesidad de impulsar un cambio cultural en la forma de desplazarse, fomentando un compromiso compartido entre instituciones, empresas y ciudadanía. La movilidad sostenible se ha presentado como una oportunidad para respirar un aire más limpio, favorecer la convivencia urbana y construir entornos más saludables en todos los barrios de Huelva.