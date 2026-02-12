A información pública la adaptación de la planta de regasificación de Enagás en Huelva para gas licuado

Archivo - Imágenes de las instalaciones de Enagás en Huelva. - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huelva ha abierto el procedimiento de información pública para la Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de Ejecución 'Adaptación de la Planta de Regasificación de Huelva para carga de buques de pequeña capacidad (small-scale)' de Enagás, dirigidas al atraque y suministro Gas Natural Licuado (GNL), en la planta de Palos de la Frontera (Huelva).

Según indica el anuncio publicado este jueves en el BOE, consultado por Europa Press, el proyecto tiene una inversión de algo más de cinco millones de euros y el procedimiento de información pública estará abierto durante 20 días.

El objetivo es dotar al pantalán de Enagás en el Puerto de Huelva de nuevas capacidades, adicionales a las existentes, dirigidas al atraque y suministro Gas Natural Licuado (GNL) a barcos, con el fin de posibilitar el desarrollo de nuevos servicios logísticos de GNL en el Puerto de Huelva.

En este sentido, la compañía señala en su memoria que el GNL se ha convertido en "una importante alternativa" como combustible para el sector del transporte marítimo, dado que su utilización permite reducir las emisiones de CO2.

Pero para posibilitar dicho empleo como combustible alternativo, resulta "necesario disponer dentro de la logística portuaria de la cadena de suministro de la infraestructura necesaria". Por ello, lo que plantea la empresa es una instalación de transferencia de GNL en tierra, es decir, desde la planta "se posibilita el trasiego desde el punto de almacenamiento.

Por otro lado, para hacer posible estas nuevas operaciones logísticas, "no bastará solamente con disponer de una instalación de suministro en tierra, sino que, además, habrá que posibilitar el atraque de una nueva tipología de barcos, barcos que presentan unas características distintas, y que requerirán la adaptación del sistema de ataque", ya que el mismo "no ha sido construido para recibir a esta nueva flota".

En concreto, la adecuación contempla el suministro de GNL a toda una nueva flota de referencia de embarcaciones, para cubrir tanto operaciones bunkering, para abastecimiento de barcos con depósitos de combustible entre 600 y 5.000 metros cúbicos de capacidad, hasta operaciones small-scale, para el suministro de mini-metaneros o gabarras de hasta 35.000 metros cuadrados de capacidad, además de unos nuevos rangos de diseño, tanto de caudal (desde los 140 m3/h, hasta 400 m3/h), como de presión (desde 1 barg, hasta 4 barg).

De este modo, el proyecto se ha dividido en dos partes, en función de la naturaleza de las distintas actuaciones que son necesarios acometer, Por un lado, la adaptación de la instalación de suministro (en tierra), y, por otro, la adaptación del sistema de atraque.