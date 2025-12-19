Jaén se suma a la red de última milla de Heineken España con vehículos eléctricos para reducir emisiones de C02

Presentación del vehículo eléctrico. - HEINEKEN ESPAÑA

JAÉN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jaén capital se ha sumado a la red de última milla que impulsa Heineken España, con vehículos eléctricos para la distribución de sus productos que contribuyen a reducir emisiones de C02 y avanzar en sostenibilidad.

Este nuevo hito acerca a la compañía a su objetivo de ser 'net zero' en toda su cadena de valor para 2040, transformando la distribución de la cerveza, desde el campo al bar, con soluciones de bajas emisiones, según ha informado la compañía.

En este caso, gracias al acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Jaén, Heineken España incorpora un vehículo eléctrico a su proyecto de última milla en la ciudad para una reducción estimada de 1,62 toneladas de CO2 al año. Cifra que se duplicará con la entrada en servicio de un segundo vehículo.

Heineken España ha señalado que esta acción en Jaén "no solo fortalece la red nacional de última milla", sino que también pone de relieve "cómo las iniciativas adaptadas a cada territorio son clave para la innovación y el crecimiento de la compañía a escala global".

La presentación oficial del vehículo y del acuerdo ha tenido lugar este viernes en la plaza de Santa María, con la Catedral como telón de fondo, con la presencia del alcalde, Julio Millán y la directora de Relaciones Institucionales de Heniken España, Ada Bernal.

Esta última ha indicado que, con la expansión de este proyecto última milla a Jaén, se da "un impulso tangible" a ese objetivo "de ser 'net zero' en toda la cadena de valor para 2040", en el marco de la estrategia global de sostenibilidad 'Brindando un mundo mejor'.

"Esta iniciativa no solo optimiza nuestra distribución con vehículos eléctricos, sino que también refleja nuestro compromiso con el medio ambiente y con la creación de ciudades más responsables y habitables, en colaboración con las autoridades y nuestros socios distribuidores," ha afirmado Bernal.

El alcalde ha dado la enhorabuena y las gracias a Heineken España por incluir a Jaén en este "ambicioso proyecto pionero y que lleva por bandera la sostenibilidad". "Un avance más para nuestra ciudad y fortalece nuestro compromiso por la innovación y la reducción del CO2, sumamente importante para hacer de este planeta más verde en todos los sentidos", ha dicho.

COMPROMISO

En este sentido, Millán ha señalado el importante compromiso ambiental que la empresa tiene con la ciudad, con una fábrica que funciona con cien por cien energía renovable, la primera de España y una de las más importantes de Europa.

"Queremos destacar el compromiso de la compañía con Jaén a través de una factoría con una larga trayectoria generacional, su apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia ambiental, así como iniciativas como su flota de última milla. Se ha convertido en un referente por su confianza en la ciudad y la provincia, contando siempre con el apoyo del Ayuntamiento en cada proyecto que impulsa", ha declarado.

Jaén es la última incorporación al proyecto de última milla de Heineken España, que arrancó en 2021. El año 2024 tuvo "grandes avances" en materia de distribución sostenible, sumando ciudades como Cádiz, Ciudad Real, Tortosa, Sitges o Leganés, Móstoles y Pozuelo de Alarcón.

El presente 2025 "consolida esta apuesta" de la empresa con la llegada a Jaén y "ambiciosos planes para el próximo ejercicio". De esta manera, Heineken España incorpora estos proyectos a otras regiones donde ya realiza repartos con vehículos adaptados a la zona y de bajas emisiones como son Sevilla, Madrid, Málaga, Córdoba o Bilbao.

EP