La Junta acondiciona la Salina de Carboneros en Chiclana (Cádiz) con una inversión de casi 550.000 euros

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en una visita este martes a la Salina de Carboneros, en el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este martes la Salina de Carboneros, en el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera, un espacio del Parque Natural Bahía de Cádiz donde la Junta acometerá un proyecto de acondicionamiento ambiental y turístico con una inversión de casi 550.000 euros, cofinanciada con fondos europeos Next Generation.

El proyecto contempla la restauración integral de la finca salinera y la puesta en valor de sus espacios naturales y productivos tradicionales, ha indicado la Junta en una nota. Las obras comenzarán en noviembre de 2025 y se prolongarán hasta marzo de 2026 bajo la ejecución de la UTE Mantenimiento de Infraestructuras SA-FCC Construcción SA, una vez formalizado el contrato.

Durante la visita, la consejera ha subrayado que esta actuación ha nacido con el propósito de recuperar "un enclave singular" de la Bahía de Cádiz, "proteger su patrimonio natural y cultural y ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo ligadas al turismo de naturaleza y a la observación de aves".

Además, ha destacado que la iniciativa ha supuesto "un ejemplo de cooperación institucional y de compromiso con un modelo de gestión sostenible capaz de conjugar la conservación con el aprovechamiento responsable de los recursos".

"La finca ha sido durante décadas un referente en la producción de peces de estero mediante técnicas extensivas, y ahora volverá a serlo como modelo de integración entre la actividad humana y el equilibrio ecológico de la Bahía", ha detallado la consejera, añadiendo que esta salina ha mantenido "un vínculo histórico" con el paisaje y la cultura salinera, y que recuperar su estructura original supone también "preservar un testimonio de identidad del litoral gaditano".

El proyecto prevé la restauración de las estructuras hidráulicas y defensivas --como muros interiores, canales y compuertas--, así como la recuperación de las vueltas de afuera, que protegen la finca frente a los temporales. También se habilitarán senderos de uso público y observatorios ornitológicos pensados para que visitantes y especialistas puedan observar la diversidad de aves acuáticas que utilizan este espacio como refugio, área de alimentación, nidificación e invernada.

La actuación, incluida en la línea de inversiones del Plan de Mejora de Infraestructuras de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos, tiene como finalidad convertir la finca en un enclave de referencia para el turismo ornitológico en el sur del Parque Natural Bahía de Cádiz, un entorno que, según la consejera, "ha sufrido un notable deterioro en las últimas décadas y necesita recuperar la funcionalidad ecológica que le caracteriza".

En este sentido, ha afirmado que el acondicionamiento de Carboneros ha sido concebido como "una oportunidad" para dinamizar la economía local, creando nuevos empleos verdes vinculados a la observación de aves, la educación ambiental y la restauración de hábitats. Como ha recordado, la Bahía de Cádiz es "un lugar estratégico" para el paso migratorio de aves entre Europa y África, lo que confiere al espacio un valor ornitológico "excepcional y un potencial turístico creciente".

Asimismo, ha señalado que la colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Chiclana ha sido "clave" para hacer posible este proyecto. En la actualidad, la finca es de titularidad estatal y se encuentra en concesión de dominio público marítimo-terrestre al consistorio chiclanero.

La consejera ha insistido en que el proyecto ha sido diseñado para conservar el carácter mixto de la finca, donde conviven los valores naturales con la actividad acuícola tradicional. En este sentido, ha puesto de relieve que la restauración de los esteros y de las lagunas someras de agua salada y dulce permitirá mantener las condiciones necesarias para el desarrollo de la biodiversidad característica de la Bahía, mientras que la mejora de los equipamientos favorecerá la accesibilidad y la educación ambiental.

La consejera ha hecho hincapié además que actuaciones como ésta reflejan "la prioridad" del Gobierno andaluz por "cuidar y revalorizar los espacios naturales protegidos, haciendo de ellos motores de desarrollo sostenible y puntos de encuentro entre la conservación y el bienestar de las comunidades locales".

Durante su visita, Catalina García ha hecho referencia al Proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para 2026, aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno, que contempla 673,6 millones de euros para la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. De esta cantidad, 417,3 millones se destinarán a inversiones directas orientadas a la mejora de la gestión ambiental y forestal, así como a la protección de la biodiversidad.

La consejera ha remarcado que estos presupuestos "han reforzado el compromiso del Gobierno andaluz con la sostenibilidad, la economía verde y la adaptación al cambio climático, consolidando el esfuerzo inversor en políticas que generan empleo y bienestar en el territorio".

Al respecto, ha reseñado que la inversión global en política forestal, biodiversidad y espacios naturales protegidos supera los 234,7 millones de euros, de los cuales 59,6 millones se dedicarán a la conservación y protección de los espacios naturales protegidos de Andalucía.

En el caso de la provincia de Cádiz, los presupuestos contemplan una inversión total de 28,6 millones de euros, lo que, según ha dicho, "demuestra la voluntad firme de este Gobierno por impulsar proyectos que protegen el entorno y fortalecen el desarrollo económico y social de la provincia".

Además, ha detallado que dentro de esa inversión provincial, 9,9 millones de euros se destinarán al apoyo para la implementación de la normativa de residuos y de economía circular, "un esfuerzo" que busca modernizar la gestión de los residuos municipales y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible. A esa cantidad se suma 1,3 millones de euros para la instalación de sistemas de tratamiento de residuos biológicos, destinados a mejorar la recogida y el tratamiento de la fracción orgánica.

También ha precisado que 4,9 millones de euros se emplearán en actuaciones selvícolas tanto en montes públicos como privados, con el objetivo de prevenir incendios, conservar los suelos y reforzar la salud de los ecosistemas forestales.

La consejera ha puesto en valor la inversión de 3,3 millones de euros en acciones de conservación de la biodiversidad y en la restauración de los espacios naturales protegidos, citando proyectos concretos "de gran relevancia" en la provincia de Cádiz como la adecuación del Centro de Recuperación de Especies Dunas de San Antón, en El Puerto de Santa María, con una inversión de 700.000 euros; la modernización del Centro de Gestión de Especies Marinas de Algeciras, que contará con un millón de euros; o la restauración del humedal de la Mesa de Asta, en Jerez de la Frontera, con una dotación de 400.000 euros.

Catalina García ha asegurado que estas cuentas "reflejan una hoja de ruta clara: proteger el medio ambiente, fortalecer la gestión de nuestros recursos naturales y generar oportunidades de empleo sostenible en todos los rincones de Andalucía".