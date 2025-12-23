La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía destina medio millón de euros a nuevas ayudas para el fomento de la pesca sostenible. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha abierto dos nuevas convocatorias de ayudas destinadas a impulsar el desarrollo sostenible del sector pesquero andaluz, con una dotación conjunta inicial de 500.000 euros, tal y como recoge este viernes, 19 de diciembre, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Según ha detallado el Gobierno autonómico en una nota, estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo "reforzar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la actividad pesquera en Andalucía", a través de "la modernización del sector y mejora de la eficiencia energética y de las condiciones laborales".

En contexto, la Junta ha señalado que la convocatoria contempla líneas de apoyo orientadas a la mejora de la eficiencia energética y la mitigación del cambio climático en los buques pesqueros y la optimización de la higiene, la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo de las personas tripulantes de buques pesqueros.

Asimismo, estas ayudas se enmarcan en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) 2021-2027, dentro de la prioridad destinada "a fomentar una pesca sostenible y a la recuperación y conservación de los recursos biológicos marinos".

De esta forma, se contribuye a "objetivos clave" como el aumento de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de CO2 y el impulso de una actividad pesquera "más innovadora y respetuosa con el entorno, mejorando las condiciones laborales de los pescadores".

En concreto, podrán beneficiarse de estas subvenciones personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles vinculadas al sector pesquero andaluz, de acuerdo "con los requisitos y condiciones que se establecerán en las bases reguladoras y las convocatorias de las ayudas".

Así, el plazo para la presentación de solicitudes es de diez días a partir de la publicación oficial de la convocatoria en el BOJA, el pasado día 19. Con esta nueva línea de ayudas, y tal y como ha expresado la Junta, se "reafirma su compromiso con el sector pesquero andaluz, apoyando su modernización, competitividad y adaptación a los retos del cambio climático, al tiempo que se garantiza las condiciones laborales de los trabajadores del sector pesquero, la sostenibilidad de los recursos marinos y el futuro de las comunidades pesqueras".