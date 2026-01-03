La Junta de Andalucía entrega más de 500 tablets a los Agentes de Medio Ambiente dentro de su programa de digitalización

Agente de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático y con el soporte de la Agencia Digital de Andalucía, ha finalizado en 2025 la fase de despliegue y formación de la aplicación Gavis (Gestión de Actuaciones de Vigilancia e Inspección Sostenible) dentro del Proyecto de Digitalización de los Agentes de Medio Ambiente, con la entrega de 550 tablets y acompañada de la adecuada formación especializada, en todas las provincias de Andalucía, así como en los Espacios Naturales de Doñana, Sierra Nevada y Sierra de las Nieves.

El despliegue de los dispositivos se ha realizado de forma progresiva y estratégica en la totalidad del territorio andaluz, lo que supone "una nueva etapa en la transformación digital de los Agentes de Medio Ambiente", según ha destacado la Junta en una nota.

La Consejería ha indicado que esta aplicación se convierte en una herramienta digital que "permite automatizar procedimientos, mejorar la planificación de las tareas y optimizar el seguimiento por parte de los coordinadores".

Gavis se configura como una herramienta digital multifuncional que consta de una versión web para los coordinadores de unidad y una versión móvil para los agentes que desarrollan su trabajo sobre el terreno.

La aplicación móvil, instalada en tablets rugerizadas, "diseñadas para resistir las condiciones adversas del trabajo de campo", permite a los agentes registrar automáticamente los metadatos de la actuación (tales como fecha, hora y geolocalización), incorporar a los expedientes información multimedia (fotografías, croquis, mediciones topográficas y documentación complementaria) y generar actas, formularios y listas de chequeo estandarizados que se firman digitalmente, garantizándose la seguridad jurídica y la trazabilidad de las actuaciones de los agentes.

Por su parte, la versión web permite a los coordinadores asignar tareas, planificar las visitas y realizar un seguimiento en tiempo real del progreso de las actuaciones. La sincronización entre ambas versiones asegura que todos los datos estén actualizados al instante, "lo que facilita la toma de decisiones y mejora la colaboración interna".

Asimismo, los datos registrados durante el proceso permiten obtener indicadores fiables y objetivos de las actuaciones efectuadas por los Agentes de Medio Ambiente, ofreciendo datos estadísticos y una base importante de información sobre las diferentes problemáticas ambientales de toda Andalucía.

La Junta ha destacado que este proceso de digitalización supone "un importante punto de inflexión, al cambiar la forma de trabajar del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, avanzando hacia una custodia más eficiente de nuestros valores naturales y contribuyendo a la reducción de los tiempos de respuesta en la tramitación de diferentes procedimientos con la ciudadanía".

A través de esta aplicación se elimina el uso de papel, "se reducen desplazamientos innecesarios y se facilita el acceso a la información desde cualquier punto, lo que permite ahorrar tiempo, ganar en precisión y contribuir a reducir la huella de carbono".

ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN

La Junta ha enmarcado esta acción dentro de la estrategia para "fortalecer" el cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, a través de la nueva Ley, mejoras de equipamiento y refuerzos en materia de personal.

La aplicación Gavis es una de las herramientas clave en este proceso de transformación, que comenzó con una fase piloto en las provincias de Cádiz y Córdoba y que se ha ido implantando progresivamente en el resto de las provincias para llegar a los más de 700 Agentes de Medio Ambiente en la comunidad autónoma.

La Junta ha indicado que los agentes no solo están recibiendo estos dispositivos, sino también "la formación específica que les permita sacar el máximo partido a la aplicación, algo fundamental para el éxito del proyecto".

En esta línea, ha destacado la importancia de ofrecer al colectivo "formación continua, centralizada y especializada, a fin de garantizar que los nuevos recursos se aprovechen al máximo y que los agentes puedan adaptarse a los cambios con solvencia y seguridad".

Asimismo, ha subrayado la recién aprobada Ley de Agentes Medioambientales de Andalucía como una norma "muy esperada por el colectivo, ya que permite mejorar la organización interna del cuerpo, reconociendo así su labor y dando respuesta a muchas de sus demandas históricas".