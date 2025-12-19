La Junta destaca el "compromiso medioambiental" de Usisa en Huelva

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, y el CEO de Usisa, Juan Vázquez Malavé. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, ha visitado la planta de la Unión Salazonera Isleña SA (Usisa) en Isla Cristina en compañía de su CEO, Juan Vázquez Malavé, quien le ha detallado el "compromiso con el medio natural a través de la gestión de los residuos y otras prácticas incluidas en su política de calidad".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Yórquez ha subrayado que "a puesta en marcha de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) y la adquisición de una caldera de biomasa para la producción de vapor con la intención de reducir la huella de carbono son "dos proyectos ejecutados en los últimos años por Usisa que muestran esta responsabilidad medioambiental".

La gestión de los residuos generados durante la elaboración de los productos se basa en la separación en origen y el uso de subproductos en la industria de alimentación de animales, cerrando el círculo de la producción. Por otro lado, Usisa trabaja actualmente en proyectos de investigación para reducir estos residuos, con vistas al aprovechamiento de las aguas de cocción y de restos sólidos de pescado.

"También es de relevancia el esfuerzo de la empresa, especialmente en los últimos años, por alcanzar una mejora de la eficiencia energética en sus instalaciones", ha apostillado Yórquez.

En este sentido, Usisa ha instalado en sendos proyectos placas fotovoltaicas que cubren 10.000 metros cuadrados de superficie de cubierta de las naves. Al mismo tiempo, desarrolla acciones de ahorro energético como iluminación LED, detectores de personas en salas y mejora de aislamientos. Además, la empresa prioriza la reducción del consumo de agua de proceso para ganar en eficacia.

En el apartado de la sostenibilidad, los responsables de Usisa han destacado durante la visita del delegado territorial la capacidad de la planta para mantener en el tiempo su producción al mismo tiempo que preserva todos los recursos naturales de su entorno, asegurando la eficiencia en todas las fases del proceso con el apoyo de la formación y la sensibilización de todos sus trabajadores. En esta línea, defienden un negocio de productos artesanales sin añadidos químicos en su elaboración.

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente también ha destacado "el compromiso de la empresa con el territorio, considerando el alto número de empleados, en su gran mayoría vecinos de municipios de la zona". "Usisa contribuye con su actividad al desarrollo económico rural y a la fijación de la población al territorio, en línea con las políticas de desarrollo sostenible del gobierno de Juanma Moreno", ha añadido.