La Junta instala 25 fondeos ecológicos para el amarre de barcos de buceo en Granada y Málaga

Seguimiento científico en el fondo marino cercano a La Herradura (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha anunciado este lunes 28 que está instalando 25 fondeos ecológicos destinados al amarre de embarcaciones de buceo en los litorales de Granada y Málaga. El objetivo de estas estructuras es "facilitar el atraque de dichos barcos sin necesidad de utilizar anclas, que pueden acarrear daños a ecosistemas marinos como arrecifes o praderas de posidonia oceánica".

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, los 25 fondeos se distribuirán entre el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo --ocho en total, de los que tres irán a Nerja, en la provincia de Málaga, y cinco a Almuñécar, en Granada--, diez en la Zona de Especial Conservación Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de la Mona, en Almuñécar, y siete en la Zona de Especial Conservación Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro, entre los términos municipales de Gualchos y Motril, también en la provincia de Granada.

Hasta el momento, se han instalado 17 del total, en concreto, los ocho de Acantilados de Maro-Cerro Gordo, cinco de la Punta de la Mona y cuatro de Calahonda-Castell de Ferro. Los sistemas de fondeo empleados varían dependiendo de la calidad del suelo. Si éste es arenoso, el fondeo queda fijado al fondo con un bloque de hormigón de 5.500 kilos, reforzado con varillas de hierro y provisto de una argolla de acero inoxidable donde se amarra el tren o línea de fondeo.

En contexto, cuando se trata de un fondo rocoso, la fijación se realiza mediante anclajes de tipo químico. Ambos tipos se completan con la línea de fondeo correspondiente, que consta de un cabo de 32 milímetros, una boya de 60 litros serigrafiada con indicación de la zona y las instrucciones básicas de uso, y un boyarín sumergible de diez litros que mantiene la verticalidad del cabo del tren de fondeo para evitar que el mismo roce, descanse o se arrastre sobre el fondo marino.

Esta actuación se enmarca en la apuesta de la Administración autonómica por la protección de los fondos naturales del litoral, "priorizando la atención a estos hábitats de interés comunitario y el uso sostenible de los espacios protegidos".

PROYECTO LIFE IP INTEMARES

El presupuesto de esta actuación asciende a 66.550 euros, con cargo al proyecto LIFE IP Intemares 'Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino español'. Este proyecto está coordinado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, la Junta de Andalucía es la única Administración autonómica participante.

Así, el proyecto LIFE IP Intemares tiene como objetivo "establecer un sistema sólido y bien gestionado de espacios marinos de la Red Natura 2000 en España", todo ello dirigido a lograr una "gestión efectiva de las áreas marinas protegidas, mejorar el conocimiento científico, promover la participación de todos los actores y realizar campañas de concienciación".

Para lograrlo, combina acciones de restauración de hábitats --posidonias, arrecifes y fondos blandos--, seguimiento científico-técnico riguroso, refuerzo de la vigilancia y control, y estrategias de implicación local --pescadores, administraciones y sociedad civil--. Además, impulsa el desarrollo de herramientas de modelización y gestión adaptativa que permitan responder a las presiones del cambio climático y las actividades humanas, "garantizando la pesca sostenible, el ecoturismo y la protección de especies clave".