La Junta mejora los espacios de uso público del Parque Natural de la Sierra de Huétor en Granada

HUÉTOR SANTILLÁN (GRANADA), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul está rehabilitando las zonas de uso público del Parque Natural de la Sierra de Huétor, en la provincia de Granada, con una inversión de más de 220.000 euros en este ejercicio y el próximo año, con los que se están remozando la zona de acampada Florencia y el Centro de Visitantes Puerto Lobo, y se está trabajando en el diseño de una red de carriles cicloturistas, además de poner en uso los quioscos situados en el recinto.

Son un conjunto de inversiones que buscan proteger un entorno natural y facilitar su conservación, además de hacerlo "más accesible y atractivo para los visitantes", según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa este lunes.

"Estamos en la zona natural protegida más visitada por los granadinos y por eso la Junta está realizando una inversión sin precedentes para mejorar los espacios de uso público porque estamos convencidos de que no protege, no se quiere, lo que no se conoce", ha afirmado el consejero Ramón Fernández-Pacheco durante una visita a la zona que ha tenido lugar este lunes.

Las inversiones de la consejería se centran en la zona de acampada controlada Florencia, en el término municipal de Huétor Santillán. Es la zona de acampada controlada más visitada de la provincia de Granada, más del 60 por ciento del total de usuarios de toda la provincia.

Las instalaciones, con más de 3.600 ocupantes en el año 2022 constan de un edificio construido a principios de los 90 y que nunca se había reformado, y otro anexo con cocina. Acaba de finalizar la reforma integral del edificio de aseos y duchas y del saneamiento, con una inversión total de 47.881 euros, y que se completará con una instalación fotovoltaica prevista para el próximo año.

También se han realizado obras de mantenimiento y mejora de las condiciones térmicas en el centro de visitantes Puerto Lobo, en Víznar, que va a contar en los próximos meses con una instalación fotovoltaica y un punto de carga para coches eléctricos.

Dentro de estas medidas de cuidado del medio ambiente se incluye una guía de rutas cicloturísticas por el Parque Natural. Se están mejorando las infraestructuras ligadas a la protección y al uso sostenible de los espacios naturales y su biodiversidad en unas obras que finalizarán el próximo mes de diciembre.

Los dos quioscos que se encuentran dentro del Parque Natural también se están reparando y actualizando para hacer más atractiva su oferta y mejorar los servicios de los visitantes a este entorno.

Así, en el restaurante Puerto Lobo ubicado en el área recreativa del mismo nombre, se están ejecutando obras de reparación, sustitución de cerramientos para mejora energética, instalación de estufa de pellet e instalación fotovoltaica por 49.555 euros. Una vez concluyan estos trabajos, se va a licitar su explotación antes de finales de este año.

También está ya en licitación el quiosco del área recreativa Fuente de Los Potros, que contará con una instalación fotovoltaica contribuyendo a reducir la huella de carbono y la sostenibilidad de estas infraestructuras que pretenden "fomentar y favorecer el uso público y el disfrute de los andaluces de su patrimonio natural velando también por la conservación".