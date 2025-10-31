Más de 120 personas analizan en 'Huelva Evolution' oportunidades del emprendimiento sostenible

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de la dirección general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua y de Andalucía Emprende, ha celebrado la jornada 'Huelva Evolution: Industria e Hidrógeno Verde', que ha reunido a más de 120 personas con el objetivo de impulsar y analizar las oportunidades del emprendimiento sostenible como motor de transformación económica en Andalucía.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el director general de Emprendimiento, Javier González, ha clausurado esta cita subrayando el compromiso del Gobierno andaluz con "el impulso de iniciativas que conecten el talento emprendedor con los retos de la sostenibilidad".

"Huelva representa una oportunidad única para liderar la transición hacia una industria más verde, digital y emprendedora", ha señalado toda vez que ha afirmado que desde la Junta seguirán apoyando este tipo de actuaciones, que "promueven la colaboración entre instituciones, empresas y emprendedores para construir un futuro más innovador y sostenible".

Asimismo, González ha puesto de manifiesto la apuesta de la Junta por reforzar los vínculos entre universidad y empresa, destacando que "la investigación, el talento joven y la innovación aplicada deben ser la base de la economía del conocimiento que ya está en marcha en Andalucía".

En este sentido, el director general de Emprendimiento ha afirmado que "sectores emergentes como el hidrógeno verde, la economía circular y la digitalización industrial son prioritarios para el Gobierno andaluz, por su capacidad para generar empleo de calidad y nuevas oportunidades de desarrollo sostenible en el territorio".

"Huelva tiene el potencial y las condiciones para revolucionar esta industria y nuestra apuesta es posicionarla como polo de innovación en el ámbito del hidrógeno verde, la ingeniería avanzada y el emprendimiento tecnológico para convertirla en un referente en Andalucía", ha concluido.

El acto, celebrado en el Hotel NH Luz Huelva, ha reunido a más de 120 universitarios, empresarios, emprendedores y representantes institucionales, que han participado activamente en esta cita, concebida para explorar nuevas oportunidades de negocio, empleo y formación en la industria del futuro. Además, el encuentro ha perseguido fomentar el diálogo y el intercambio de conocimiento entre agentes clave del ecosistema emprendedor y dar visibilidad a proyectos industriales que están generando impacto en el territorio.

CONTENIDOS

Tras la inauguración institucional, en la que han participado la delegada de Economía, Hacienda, Fondos Europeos e Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez; el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte; el diputado de Energía y Medio Ambiente, Arturo Alpresa; la tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora; y el secretario General Provincial de Universidad, Investigación e Innovación, Mario Cerdán, ha tenido lugar la ponencia motivacional 'Innovación y futuro del emprendimiento', a cargo de José María Torrego, fundador y CEO de 'El Referente'.

A continuación, se ha desarrollado tres mesas redondas centradas en oportunidades de negocio, formación, empleo y ecosistema emprendedor. La primera de ellas ha abordado las oportunidades de negocio en la industria del hidrógeno verde y la digitalización industrial, con la participación de Reyes Sánchez, vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de Universidad de Huelva, Gracia Catalina, responsable de ESA BIC An-dalucía, Agencia Espacial Europea; Jesús Gómez, Head of Digital de Energy Parks Moeve (AI-QBE); y Alberto González, gerente de Tecnología de Sandfire Matsa.

La segunda mesa ha estado centrada en las oportunidades de empleo y formación desde el emprendimiento y ha contado con las intervenciones de Juan Andrés Reales, CEO de Gabitel Ingenieros; Juan Aponte, fundador, CTO y COO de Ontech; y Jesús Cabrera, CEO y fundador de Alfalite.

La tercera mesa ha analizado las implicaciones y el impacto de los proyectos industriales en el ecosistema emprendedor, con el conocimiento de Rafael Mendías, gerente del Clúster Andaluz del Hidrógeno; Adela de Mora, tercera teniente alcalde del Ayuntamiento de Huelva; y Rafael Luque, consejero delegado y CEO de Ariema.