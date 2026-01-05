Los sectores económicos andaluces mejoran un 3,1% su eficiencia energética al cierre de 2024, según la Junta

Infraestructuras renovables. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, en el marco de la actividad que desarrolla como Unidad Estadística y Cartográfica de la Junta, ha publicado su informe anual 'Datos Energéticos', disponible en su página web, donde se recogen las principales magnitudes que reflejan la realidad y evolución energética de la región. Así, el balance de 2024 reafirma la progresión de la economía andaluza hacia una mayor eficiencia energética "con un nuevo mínimo histórico del indicador que mide la intensidad energética. De este modo, generar una unidad de PIB andaluz ha requierido un 3,1 por ciento menos de energía que en 2023.

Según ha precisado la Administración autonómica en una nota, una mayor eficiencia energética de la industria, el incremento de las energías renovables en el mix energético, la disminución del consumo de combustibles fósiles y más autosuficiencia "son las claves que definen el balance energético de la comunidad autónoma andaluza en 2024".

Considerando los sectores finales de consumo, el industrial, que tiene como principal fuente de energía el gas natural (40,7%), seguida de los productos petrolíferos (32,3%), ha logrado reducir un 1,8% su intensidad energética respecto a 2023. Y ello pese a haber incrementado levemente su consumo (0,5%), alcanzando el 24,8% (3.061,2 ktep) de toda la energía final --la que llega al consumidor transformada para su uso en forma de electricidad, combustibles líquidos o sólidos-- demandada en Andalucía.

Al igual que en la industria, el resto de los sectores económicos aumentan su consumo de energía, pero también lo hacen de manera más eficiente. Así, el primario crece un 2,4%, pero disminuye considerablemente su intensidad energética --un 12% menos--; y los servicios, responsables del 10,8% del consumo total de energía final, suma tres puntos porcentuales más, "manteniendo a raya su intensidad energética sin registrar variaciones respecto al valor del año anterior".

Por su parte, el transporte, que representa el 43,4% de todo el consumo final de energía en Andalucía en 2024, sube 2,7 puntos porcentuales, pero reduce su intensidad energética un 0,6%. En cuanto al sector residencial, este ha cambiado su tendencia a la baja de los últimos años y experimenta en 2024 un repunte de demanda de energía del 2,6%, situándose como el tercer sector que más consume --13,9% del total--.

En la publicación elaborada por la Agencia Andaluza de la Energía también se refleja un crecimiento del consumo total de fuentes renovables del 4,2%, lo que significa que el 21,5% del consumo de energía en 2024 ha tenido origen renovable.

Este aumento de las fuentes limpias en la matriz de consumo andaluza ha sido posible porque la generación eléctrica con tecnologías verdes se ha incrementado un 15,6%, hasta alcanzar los 22.291 gigavatios hora (GWh), lo que supone que en 2024 el 67,8% del total de la electricidad producida en Andalucía tuvo origen renovable.

En concreto, la tecnología solar fotovoltaica ha sido la que más ha contribuido a este crecimiento, aportando un 24,9% más que en 2023. Igualmente se ha incrementado un 7,7% la contribución de la eólica y la hidráulica en un 152% debido a las importantes precipitaciones que se registraron durante 2024.

A esto se suma que el consumo anual de fuentes fósiles se ha reducido en la comunidad un 1,8%, hasta alcanzar las 12.008 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep), acumulando una reducción del 40% desde 2007.

De esta manera, el carbón ha disminuido un 22,5% respecto a 2023, quedando relegado al 0,4% en la estructura de consumo total de energía de Andalucía, mientras que el gas natural reduce su consumo total un 9,7%, si bien continúa siendo la segunda fuente de energía de mayor demanda en Andalucía.

Estos dos hitos, que conllevan un consumo cada vez más verde en Andalucía, han llevado a la reducción en un 2,5% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Y, en concreto, la mayor generación eléctrica limpia ha favorecido que la producción de un megavatio hora en el mix eléctrico andaluz en 2024 haya emitido un 61,8% menos de CO2 que hace diez años.

Además, según la Junta, la comunidad andaluza sigue ganando en independencia energética, al incrementar un punto porcentual su grado de autoabastecimiento energético --porcentaje de consumo que se cubre con energía autóctona--, situándose en el 21,6%.