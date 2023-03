Tratan de aumentar la circularidad de la industria de Jaén aprovechando sus residuos

JAÉN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén está financiando un proyecto I+D que se está llevando a cabo en Andaltec Centro Tecnológico, con sede en Martos (Jaén), para aprovechar tres residuos agrícolas e industriales que se generan en gran cantidad en la provincia de Jaén como son el hueso de aceituna, el bagazo cervecero y los residuos procedentes de la industria papelera. El objetivo es explorar nuevas vías de revalorización en el sector del plástico y polímeros.

En concreto, se trata del proyecto de I+D Aprovechamiento de Residuos Industriales para la fabricación de composites poliméricos (Arifacop). El investigador de Andaltec Francisco Javer Navas ha explicado que lo que se busca es que la industria jiennense pueda "reducir su huella de carbono mediante un proyecto que está alineado con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas".

Hasta el momento, los investigadores del centro tecnológico que participan en el proyecto han conseguido desarrollar un material apto para su transformación por inyección de plásticos mediante la incorporación de hueso de aceituna como refuerzo de una matriz de polipropileno reciclado.

Los resultados de esta investigación ya han sido publicados en la revista científica de impacto internacional Polymers (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) bajo el título Manufacture and Characterization of Recycled Polypropylene and Olive Pits Biocomposites.

Según Sofía Jurado, recientemente incorporada a Andaltec y primera autora de esta publicación científica, "la conclusión principal de este estudio es que la adición de hasta el 40 por ciento de hueso de aceituna mejora las propiedades mecánicas del plástico debido a una distribución homogénea del refuerzo dentro de la matriz de polipropileno reciclado.

Con el bagazo cervecero se ha seguido otra ruta de revalorización. El investigador José Antonio Rodríguez ha indicado que en este caso, la investigación se ha centrado en la extracción de la celulosa para su posterior transformación en un biopolímero que pueda ser utilizado en la fabricación de un plástico biodegradable apto para contacto con alimentos.

Hasta el momento, Andaltec ha conseguido llevar a cabo la extracción de la celulosa y la síntesis del derivado. Los procesos y las características de los distintos productos obtenidos se han plasmado en otro artículo científico, que está siendo considerado para su publicación en la revista de impacto internacional Cellulose (Springer Nature).

"Hasta ahora hemos llevado a cabo la investigación en el laboratorio, pero nuestra intención es obtener más financiación para poder realizar el escalado, e incluso para la búsqueda de procesos de extracción y síntesis más sostenibles con el medioambiente", ha dicho Rodríguez.

Además, el bagazo obtenido como subproducto de la elaboración de la cerveza presenta una composición química que permite que este residuo, que actualmente se destina mayoritariamente a alimentación de ganado, "pueda ser revalorizado en diversos ámbitos industriales".