UHU y Moeve subrayan el "papel pionero y estratégico" de Huelva en nuevo escenario energético

Tercera cita de los Encuentros de Saber Abierto, ciclo promovido por la UCC+i y la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe). - UNIVERSIDAD DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Huelva ha celebrado en Palos de la Frontera (Huelva) la tercera cita de los Encuentros de Saber Abierto, ciclo promovido por la UCC+i y la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe). Así, expertos de la UHU y de Moeve han destacado el "papel central, pionero y estratégico de Huelva en la sostenibilidad industrial" y "para la descarbonización del transporte aéreo y terrestre a través de los combustibles verdes".

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, en esta ocasión, el encuentro ha tenido lugar en un histórico edificio de Palos de la Frontera, como es la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón, y ha contado con la presencia de la alcaldesa palerma, Milagros Romero, y de la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de la Onubense, Reyes Sánchez, además de otros asistentes, que han podido dialogar con los ponentes.

Tras un recorrido histórico en torno al edificio ofrecido por el catedrático de Arqueología e investigador Juan Manuel Campos, se ha hablado sobre un asunto de "máxima actualidad", y que supone "uno de los retos de sostenibilidad más importantes", como es el 'Combustible verde para aviones'.

Para profundizar en ello, el encuentro ha contado con los expertos Carmen García, graduada en Ingeniería Química por la UHU y actualmente ingeniera de procesos en el Parque Energético La Rábida de Moeve, y José Manuel Andújar, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática, y también director del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES) de la UHU.

Ambos han puesto de relieve una "realidad incontestable", y es que Huelva "desempeña un papel central, pionero y estratégico a nivel nacional e internacional en la sostenibilidad industrial y para la descarbonización del transporte aéreo y terrestre a través de los combustibles verdes".

Así, el director de la UCC+i, Alberto Palma, ha destacado la "idoneidad" de celebrar este Encuentro de Saber Abierto en Palos de la Frontera, municipio que acoge uno de los principales enclaves industriales del país y de Europa, y "referente en proyectos de combustibles limpios, como el hidrógeno verde".

La ingeniera de procesos en Moeve, Carmen García, ha recalcado la experiencia y la "apuesta decidida" que, desde el Parque Energético La Rábida, está realizando la empresa por la transición energética. La exalumna de la Universidad de Huelva ha resaltado su experiencia en el proceso de innovación del enclave energético, pionero a nivel nacional, para producir biocombustibles de segunda generación (2G), como el SAF (Sustainable Aviation Fuel o Combustible Sostenible para Aviación) y el HVO (hidrobiodiésel o diésel renovable).

Estos biocombustibles 2G se elaboran a partir de residuos como aceites vegetales usados, grasas animales y otros desechos. Este proceso, ha señalado la ingeniera, ha supuesto la antesala del proyecto de construcción de la nueva planta en el Parque Energético La Rábida, que "será el mayor complejo de biocombustibles 2G del sur de Europa". Un hito que, con la participación del Puerto de Huelva y sus instalaciones estratégicas, se complementará con el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que tendrá uno de sus principales centros en Palos de la Frontera.

Asimismo, Carmen García destaca que Moeve ha "apostado muy fuerte por la transición energética y los nuevos combustibles verdes", decisivos para acelerar la descarbonización del transporte pesado terrestre, aéreo, marítimo y la industria, y "tenemos la suerte de que Huelva es una de las provincias más importantes en las que este desarrollo va a ser clave".

Por su parte, José Manuel Andújar ha recalcado que Huelva, a través del Parque Energético La Rábida, "es ya una referencia mundial" en la fabricación de combustibles verdes como el SAF y HVO, y además Moeve "está llevando a cabo un enorme proyecto, sin parangón a nivel europeo, para producir hidrógeno verde". "Estas dos patas de la ecuación, los biocombustibles y el hidrógeno verde, claves para la descarbonización, las tenemos en Huelva, porque el enclave energético de Palos va a tener la mayor tecnología a nivel mundial para fabricar combustibles limpios", ha afirmado.

Por otro lado, José Manuel Andújar ha hecho hincapié en el "papel clave" que desempeña la Universidad de Huelva en este nuevo escenario energético verde, ya que, gracias a la formación que ofrecen la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) y otros centros y facultades de la Onubense, "se da la oportunidad a la juventud de Huelva para desempeñar y liderar esos puestos cualificados y de responsabilidad que conlleva esta nueva revolución industrial".

El próximo Encuentro de Saber Abierto se celebrará el próximo 3 de febrero en la Escuela de Arte León Ortega de Huelva, donde se hablará de 'La empleabilidad en tiempos de economía circular'. Esta actividad está integrada en el proyecto Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Huelva 2025-2026 (UCC+i) con referencia FCT-24-21440, aprobado en la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.